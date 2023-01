Een kleine vier maanden na de uitgestelde finale van Sim Formula Europe 2022 is het alweer tijd voor de editie van 2023. Afgelopen jaar werd het officieuze Europese kampioenschap simracen voor het eerst niet gehouden tijdens de Sim Expo in het MECC in Maastricht, die gelijktijdig plaatsvindt met oldtimerbeurs InterClassics. Doordat de beurs en expo uiteindelijk niet door konden gaan, werd de live finale op locatie omgetoverd in een online race. Jiri Toman eiste de hoofdprijs voor zich op door zowel de kwalificatierace als de hoofdrace op het virtuele stratencircuit van Maastricht op zijn naam te schrijven.

Toman is er zaterdag niet bij als acht van de sterkste simracers van Europa zich in het MECC melden voor de 2023-editie van Sim Formula Europe. Daarbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van de game rFactor 2 en het stratencircuit van Maastricht. Met Risto Kappet staat de winnaar van 2021 wél aan de start, hij hoopt voor de tweede keer met de hoofdprijs van 10.000 euro aan de haal te gaan. De Est van R8G Esports kan daarbij rekenen op tegenstand van enkele zeer getalenteerde coureurs uit onder meer de F1 Esports Pro Series. Zo werd de Nederlander Thomas Ronhaar (R8G Esports) in 2022 namens Haas F1 derde in het officiële simrace-kampioenschap van de Formule 1, terwijl landgenoot Jarno Opmeer twee plekken lager eindigde namens Mercedes. De 20-jarige Nederlander werd de twee voorgaande seizoenen echter gekroond tot kampioen. Met Tom Oldenmenger (Burst esport) en Bert Knops (Arnage Competition) staan er in totaal vier Nederlanders aan de start. De rest van het deelnemersveld bestaat uit Jarl Teien (BS+ Competition), Damian Skowron (Burst esport) en Dennis Zetak (Arnage Competition).

De acht deelnemers aan Sim Formula Europe 2023 beginnen zaterdag met een uur trainen tussen 12.00 en 13.00 uur. Daarna volgt de kwalificatierace, waarna de grote finale om 14.00 uur van start gaat. Die is vanaf dat moment ook te volgen via de livestream bovenaan deze pagina.