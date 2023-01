Skowron wint Sim Formula Europe 2023, Nederlanders zitten elkaar dwars

Voor het vierde jaar op rij hebben acht van de beste simracers van Europa het tegen elkaar opgenomen tijdens de finale van Sim Formula Europe. Na twee corona-edities vond het evenement van 2023 weer plaats tijdens de Sim Expo in het MECC in Maastricht. Met Jarno Opmeer en Thomas Ronhaar stonden twee toppers uit de F1 Esports Pro Series aan de start, terwijl Tom Oldenmenger en Bert Knops de Nederlandse inbreng op vier rijders brachten. Risto Kappet is de enige oud-winnaar van het evenement die aan de start verscheen, hij was in 2021 de sterkste. Net zoals de afgelopen jaren wordt de eindwinnaar bepaald door een tien minuten durende sprintrace, gevolgd door een hoofdrace van 20 minuten. De gekozen wagen was, net als vorig jaar, de McLaren Senna GTR.

Opmeer wint chaotische sprintrace

Damian Skowron verzekerde zich in de kwalificatie van pole-position en drie bonuspunten, maar in de sprintrace werd de top-vijf van de kwalificatie omgedraaid. Oldenmenger mocht zodoende vanaf pole beginnen en aanvankelijk behield hij ook de leiding, maar ook Ronhaar meldde zich al vroeg in de strijd om de winst. In de eerste twee ronden wisselden zij regelmatig van positie, voordat de F1 Esports-coureur van Haas F1 Team de leiding definitief overnam. Ook Kappet wist zich in de twee ronde langs Oldenmenger te knokken, die kort daarna in de fout ging, spinde en terugviel naar de achtste positie.

De strijd vooraan was nog niet gestreden, want Opmeer werkte zich langzaam op richting de top-drie. Hij wist Kappet in de derde ronde te passeren voor de tweede stek en zette daarna de achtervolging in op Ronhaar. Daarbij werd hij in de vierde ronde geholpen door de leider zelf, die even van de baan ging en zijn achtervleugel verloor. Het leidde tot een spin en een uitvalbeurt voor Ronhaar en Opmeer profiteerde optimaal. Hij nam de koppositie over, al wist Kappet hem nog even te passeren. In de vijfde en laatste ronde counterde Opmeer, om daarna de leiding te behouden en de sprintrace op zijn naam te schrijven. Kappet werd tweede, voor Skowron, Knops, Jarl Teien en Oldenmenger. Dennis Zetak werd zevende, terwijl Ronhaar de enige uitvaller was.

Tussenstand na sprintrace

Risto Kappet - 20 punten (18 + 2 uit kwalificatie) Jarno Opmeer - 20 Damian Skowron - 19 (16 + 3 uit kwali) Bert Knops - 14 Jarl Teien - 11 (10 + 1 uit kwali) Tom Oldenburger - 8 Dennis Zetak - 6 Thomas Ronhaar - 0

Nederlanders schakelen elkaar uit, Skowron pakt eindzege

Nadat de sprintrace al ietwat chaotisch verliep, deden de coureurs daar bij de start van de hoofdrace nog een schepje bovenop. Skowron mocht van pole-position vertrekken en behield bij de start de leiding, voor Risto Kappet. Daarachter ging het echter mis voor een drietal Nederlanders. Ronhaar, Oldenmenger en Opmeer reden drie dik de A2-tunnel in en dat bleek te veel van het goede. Wat volgde was een stevige crash, waarvan Oldenmenger het grootste slachtoffer was. Ook Opmeer liep schade op, terwijl Ronhaar door de wedstrijdleiding als schuldige werd gezien en een tijdstraf van vijftien seconden kreeg.

Vooraan gingen Skowron en Kappet de strijd met elkaar aan in de twintig minuten durende hoofdrace. In de eerste ronde slaagde Kappet erin om de koppositie over te nemen van Skowron, die niet veel later de leiding zou heroveren. In de daaropvolgende ronden kon Kappet lang in de slipstream mee bij de leider, maar tot een nieuwe inhaalactie kwam het niet. Met nog vijf minuten te gaan wist Skowron zelfs een gaatje te slaan en die voorsprong zou hij uiteindelijk niet meer verspelen. De Pool van Burst esport won zodoende de hoofdrace en legde daarmee ook beslag op de eindzege. Kappet consolideerde P2 en kon dus geen tweede SFE-titel aan zijn palmares toevoegen. Ronhaar kwam als derde over de finish, maar viel door zijn tijdstraf terug tot achter Knops. Teien werd vijfde, voor Opmeer, Zetak en Oldenmenger.

Eindstand Sim Formula Europe 2022

Damian Skowron - 54 punten Risto Kappet - 50 Bert Knops - 40 Jarno Opmeer - 35 Jarl Teien - 29 Thomas Ronhaar - 22 Dennis Zetak - 18 Tom Oldenmenger - 18