LIVE: Race 4 KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022

Tijdens de eerste drie ronden van de KNAF Digital Gran Turismo Sport Winter Cup powered by BMW werd er al geracet op iconische circuits als Spa-Francorchamps en Interlagos. De vierde race tussen de veertien snelste rijders uit de kwalificatie vindt echter plaats op een speciaal voor Gran Turismo ontwikkeld circuit: Sardegna. Zij meten zich met elkaar in een Honda S660.

De eerste twee races van de GT Sport Winter Cup vielen ten prooi aan Arie Haydar en Kaj de Bruin. Tijdens de vorige krachtmeting op Interlagos – waar gereden werd met een BMW M3 Sport Evolution – toonde Floris Simmerman zich de sterkste. Wordt een van deze namen de eerste dubbele winnaar van de Winter Cup, of komt er een vierde winnaar in vier races? Mis vanaf 19.30 uur niets van de actie via de livestream bovenaan de pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog zeven races op het programma, dus er zijn ook zeven kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.