Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital

De Nederlandse autosportfederatie KNAF maakte in november 2020 bekend dat het een esports-tak opzet onder de naam KNAF Digital. Men ziet simracing als de meest toegankelijke manier om zelf autosport te beoefenen en in dit kader heeft men een online platform opgezet om virtuele racecompetities te organiseren op verschillende spelcomputers en de pc. Daarvoor heeft het als ambassadeurs rallyrijder Mitchel van den Brink en coureur Rudy van Buren aangetrokken. Door ondersteuning van het NOC*NSF hoeft er voor deelname aan de competities geen inschrijfgeld betaald te worden en wordt gestreden om een prijzenpot. Op 25 januari zijn de kwalificaties voor de eerste competities van KNAF Digital voor de games DiRT Rally 2.0 en Gran Turismo Sport van start gegaan.

Wat houden de competities in?

De KNAF-certified DiRT Rally 2.0 Winter Cup 2021 is de eerste virtuele rally-competitie van KNAF Digital. Vanaf 25 januari wordt er acht weken lang elke week een rally gekozen die de deelnemers kunnen afwerken in de game DiRT Rally 2.0, die verkrijgbaar is voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, de Xbox One en Series X/S en de pc. KNAF Digital selecteert iedere week een rally, waarbij je slechts één kans krijgt om de geselecteerde klassementsproeven af te leggen voor het klassement. Wel is er via de ‘shakedown’-optie de mogelijkheid om vooraf te oefenen. De top-100 van iedere week krijgt punten voor het kampioenschap en na afloop van de acht rally’s wordt er een prijzenpot verdeeld onder de deelnemers.

Voor de circuitracers is de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2021 de eerste virtuele competitie van KNAF Digital. Vanaf 25 januari zijn de kwalificaties voor de competitie open in de game Gran Turismo Sport, die exclusief speelbaar is op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Kwalificeren doe je via de Kwalificatietijdrit in een van de drie Dagelijkse Races in het speltype Sport. Na het uploaden van je tijd op KNAF Digital is het afwachten of je tot de beste veertien rijders van de pre-kwalificatie behoort. Is dat het geval? Dan mag je meedoen aan de race, waarvan de eerste op maandagavond 1 februari verreden wordt, waarna er punten worden toegekend aan alle deelnemers in het klassement. Aan het eind van de competitie wordt er een prijzenpot verdeeld onder de deelnemers.

Rudy van Buren, KNAF Digital Foto: Pim Geerts

Hoe kan je je aanmelden?

Voor beide games is de eerste stap hetzelfde: maak een account aan op KNAF Digital. Door op de link in de bevestigingsmail te klikken kan je je wachtwoord wijzigen, verder ben je verplicht om je voornaam, achternaam, mailadres en gebruikersnaam in te vullen.

De vervolgstap de KNAF-certified DiRT Rally 2.0 Winter Cup 2021 is om een Codemasters RaceNet-account aan te maken (als je die nog niet hebt) en te koppelen aan je KNAF Digital-account. Met je RaceNet-account kan je een verzoek sturen om lid te worden van de RaceNet Club van KNAF Digital in DiRT Rally 2.0. Na het opstarten van de game kan je via het kopje ‘Freeplay’ naar ‘RaceNet Clubs’, waar je de KNAF Digital-rally van die week kan kiezen. Je tijden vul je in via KNAF Digital.

Voor de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2021 geldt dat je na het aanmaken van je account je PlayStation Network online-ID moet invullen in je profiel. Daarna voeg je via PlayStation Network het account ‘KNAFdigital’ toe aan je vriendenlijst, zodoende kan de organisatie de ingevulde tijden verifiëren. Die tijden vul je zelf in via je KNAF Digital-account.

Mitchel van den Brink, KNAF Digital Foto: Pim Geerts

Wat kan je winnen?

Zoals gezegd hoeven de deelnemers aan de competities van KNAF Digital geen inschrijfgeld te betalen voor hun deelname. Wel wordt er gestreden om een mooie prijzenpot, die voor beide competities afzonderlijk 3.000 euro bedraagt! Deze prijzenpot wordt verdeeld onder de deelnemers, waarbij de winnaar vanzelfsprekend het hoogste bedrag in ontvangst mag nemen.

Waar zijn de races te zien?

Vanwege de aard van de KNAF-certified DiRT Rally 2.0 Winter Cup 2021 is het niet mogelijk om een live-uitzending te maken, maar wel belooft KNAF Digital dat de hoogtepunten van de competitie terug te zien zijn in highlightvideo’s. Voor de Gran Turismo Sport Winter Cup 2021 ligt dat anders. De pre-kwalificatie wordt niet uitgezonden, maar de races op maandagavond zijn te zien bij Motorsport.com en het Twitch-kanaal van KNAF Digital.

In de onderstaande video legt Mitchel van den Brink het inschrijfproces voor de DiRT Rally 2.0 Winter Cup nogmaals uit. Helemaal bovenaan deze pagina doet Rudy van Buren dat voor de Gran Turismo Sport Winter Cup.