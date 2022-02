Sensationele tweestrijd om zege in KNAF Digital-race op Sardegna

De eerste drie ronden van de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 leverden met Arie Haydar, Kaj de Bruin en Floris Simmerman drie verschillende winnaars op. Daar waar Interlagos het toneel was van de derde race, mochten de veertien snelste rijders zich maandagavond meten op het speciaal voor Gran Turismo ontwikkelde circuit van Sardegna. Alle deelnemers verschenen aan de start in de kleine Honda S660.

De Bruin verzekerde zich in de kwalificatie van de pole-position en behield bij de start de leiding, voor Simmerman en Twan Vollebregt. Aanvankelijk reed dat drietal weg bij de concurrentie, die onder aanvoering van Calvin de Groot een flinke strijd leverde om de vierde positie. Uiteindelijk kon Vollebregt het tempo vooraan niet bijbenen en hij belandde hierdoor in een groepje dat om de derde positie ging strijden. Ook De Groot en Daan van Zutphen meldden zich in die groep.

Vooraan duelleerden De Bruin en Simmerman rondenlang om de overwinning door elkaar meermaals te passeren. In de laatste ronde deed Simmerman een ultieme poging om de leiding te heroveren en de race te winnen, maar dat mocht niet baten. De Bruin stelde zijn tweede overwinning van deze Winter Cup veilig door met 0,063 seconde voorsprong op zijn concurrent over de finish te komen. Ruim daarachter legde De Groot beslag op de derde positie, voor Vollebregt en Van Zutphen. In de titelstrijd heeft Simmerman de leiding behouden met 760 punten, maar zijn voorsprong op De Bruin is geslonken tot 30 punten.

Komende week staat de vijfde race van de KNAF-certified GT Sport Winter Cup 2022 op het programma. De coureurs mogen dan plaatsnemen in een BMW Z4 GT3 en razen dan over het circuit van Tsukuba. Die race is op 21 februari om 19.30 uur live te volgen op Motorsport.com.