Kijk terug: Race 5 KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022

De KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 Powered by BMW is inmiddels alweer toe aan de vijfde ronde. Nadat de vierde race nog werd gereden in de kleine Honda S660 wordt er voor de vijfde race overgestapt op een echte racebolide: de BMW Z4 GT3. De veertien snelste rijders uit de kwalificatie gaan zich met die bolides met elkaar meten op het Japanse circuit van Tsukuba.

In de vier races tot dusver zijn er drie winnaars geweest. De eerste drie wedstrijden werden gewonnen door Arie Haydar, Kaj de Bruin en Floris Simmerman en pas bij de vierde race wist iemand zijn tweede race van de Winter Cup te winnen. Die eer ging naar De Bruin, hoewel het verschil met Simmerman op de finish minder dan één tiende van een seconde was. Kan hij op Tsukuba zijn derde zege pakken, of is een van de concurrenten hem te snel af? Mis vanaf 19.30 uur niets van de actie via de livestream bovenaan de pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma, dus er zijn ook drie kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.