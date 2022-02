Simmerman neemt revanche op Tsukuba Circuit in KNAF Digital Winter Cup

Na de zinderende finale van de vierde ronde van de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 - met slechts een tiende verschil tussen winnaar Kaj de Bruin en Floris Simmerman - vond de vijfde race plaats op het Japanse Tsukuba. Het veld mocht ditmaal los met de snelle BMW Z4 GT3 en dat leverde heel wat spektakel op. Met name Jordy Sponselee en Thijs van Bladel maakten er in de middenmoot een mooi gevecht van.

Vooraan het veld waren het de vertrouwde namen. Floris Simmermann nam revanche voor zijn nederlaag vorige week en verstevigde met een sterk optreden zijn voorsprong in het kampioenschap. Kaj de Bruin kwam op enkele seconden als tweede over de meet. Het duo was opnieuw veel te sterk voor de concurrentie: het gat naar nummer 3 bedroeg meer dan twintig seconden.