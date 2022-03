LIVE: GT1's en Super GT bedwingen Mount Panorama in KNAF Digital Winter Cup

Na zeven races in de afgelopen negen weken is de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 alweer toe aan de achtste en laatste race van de reeks. De winnaar van het kampioenschap is al bekend, want met nog één race voor de boeg is Floris Simmerman al niet meer te achterhalen door de concurrentie. Hij is vanavond niet van de partij, evenals nummer twee Kaj de Bruin. Dat betekent dat de strijd om de overwinning helemaal open ligt.

Kan Calvin de Groot bijvoorbeeld zijn tweede opeenvolgende overwinning pakken, nadat hij in de kwalificatie voor de slotrace de snelste tijd reed? Dan moet hij in een 30 minuten durende race met GT1-machines en Super GT-auto's op Mount Panorama - beter bekend als Bathurst - zien af te rekenen met dertien andere rijders. Of dat ook echt gaat lukken, is vanaf 19.30 uur te zien via de livestream bovenaan deze pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma, dus er zijn ook drie kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.