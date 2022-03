LIVE: BMW GT’s temmen Red Bull Ring in KNAF Digital Winter Cup 2022

Twee weken geleden werd de zesde ronde van de KNAF-certified GT Sport Winter Cup 2022 powered by BMW verreden op het fictieve circuit Kyoto Driving Park. De winst? Die was voor Floris Simmerman, die daarmee door de afwezigheid van rivaal Kaj de Bruin een goede slag sloeg in de strijd om het kampioenschap.

Na een weekje rust staat maandagavond om 19.30 uur de volgende uitdaging op het programma: de zevende ronde van de Winter Cup. De veertien snelste coureurs uit de kwalificatie komen in actie op de Red Bull Ring, waar in wisselende weersomstandigheden gereden gaat worden. Zij gaan het Oostenrijkse circuit temmen in dikke GT-auto’s van BMW, de Z4 GT3 en de M3 GT. Wie schrijft de race op zijn naam? Dat is vanaf 19.30 uur te zien via de livestream bovenaan deze pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma, dus er zijn ook drie kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.