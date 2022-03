Kampioen KNAF Digital Winter Cup bekend, eindelijk winst voor Sponselee

De finale van de KNAF-Certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 werd verreden op het legendarische Mount Panorama met Gr.2-auto’s. Floris Simmerman liet als favoriet verstek gaan, hij was immers al zeker van de titel. Eerder won hij al de Summer Cup 2021 en Autumn Cup 2021, en pakte nu zijn derde opeenvolgende hoofdprijs.

Door zijn afwezigheid kon de concurrentie op jacht naar de kruimels in de slotrace. Twan Vollebrecht claimde de pole-position, ten koste van Calvin de Groot en Jordy Sponselee. Inhalen op Bathurst bleek lastig, waardoor er in de eerste ronde geen inhaalacties op te merken vielen. In de tweede ronde was dat anders: De Groot veroverde na enig duw- en trekwerk de eerste plaats van Vollebrecht. Een aantal ronden later ging het volledig mis tussen de twee, met een hevige crash tot gevolg. Dannick Eljon kreeg de leiding in de schoot geworpen, maar hij moest zijn verplichte stop nog maken. Sponselee kreeg daardoor de eerste plek en werd als eerste afgevlagd. Eljon eindigde mooi als tweede, voor Bert Houben op de derde stek. Dit betekende de eerste overwinning voor de trouwe KNAF Digital-deelnemer Sponselee.

In het voorjaar gaat het virtuele kampioenschap verder met de Spring Cup 2022.