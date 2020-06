Directeur rFactor: "Virtual Le Mans was mijlpaal in simracen"

De virtuele 24 uur van Le Mans was ondanks enkele technische storingen een groot succes. Met 50 wagens en 200 rijders, een mix tussen de echte WEC-coureurs, F1-sterren en de beste simracers ter wereld was de startgrid ongekend sterk. Dankzij de samenwerking tussen rFactor 2, Motorsport Games, de ACO en de FIA werd het live uitzenden van simraces ook naar een hoger niveau getild.

De virtuele editie was in deze coronatijden een welgekomen afleiding en een opwarmer voor het echte werk, dat in juli weer begint met de eerste Formule 1-race van 2020. Als het van rFactor 2-ontwikkelaar Studio 397 afhangt, is Le Mans echter gewoon een volgende stap op de weg naar steeds realistischere spelomgevingen. "Dit was een unieke mijlpaal in simracing en ook wat het uitzenden van esports betreft", vertelde Studio 397-directeur Marcel Offermans aan Motorsport.com. "De verkoopcijfers zijn de laatste maanden meer dan verdubbeld en ook qua aantal mensen die dagelijks actief zijn is er een duidelijke stijgende lijn. Wij willen kijken of we deze boost kunnen gebruiken om simracen een wat vastere plek te geven in de autosport, ook wanneer de normale racerij weer verdergaat."

Voor de professionele coureurs was de virtuele 24 uur van Le Mans een goede kans om zich eens echt te verdiepen in deze discipline. Zij ontdekten dat het mogelijk is om met een gedegen voorbereiding competitief te zijn tegen simracers. "Het is een esport waarbij je dezelfde vaardigheden gebruikt. Het beste bewijs was dat de echte racers helemaal niet moesten onderdoen voor de simracers. Veel van hen zijn een paar weken op voorhand pas begonnen met trainen. Daar willen we graag mee verder door meer evenementen te organiseren en het verschil tussen de twee werelden steeds kleiner te maken."

Samenwerking met engineers

Om games steeds realistischer te maken zijn topevenementen als de virtuele 24 uur van Le Mans, met inbreng van de echte constructeurs, bijzonder belangrijk. In de voorbereiding op de race kon de crew van rFactor 2 samenwerken met Ferrari om de Ferrari 488 klaar te stomen voor de race, de laatste ontbrekende GTE-wagen in het startveld. "Het helpt dat je meer contacten kan opbouwen met teams, series en rijders", legt Offermans uit. "Met die feedback kunnen we onze simulatie weer een stapje beter maken. Dat zag je ook bij het bouwen van de nieuwe Ferrari, die we voor dit evenement hebben toegevoegd. Tijdens dat proces hebben we veel gehad aan de engineers van Ferrari, die zich aan het voorbereiden waren op het evenement en veel feedback hebben geven. Zo konden we beter begrijpen hoe die auto nu echt werkt en hoe we die zo dicht mogelijk benaderen. Vanaf het moment dat we dit avontuur aangingen zijn we met een heel team non-stop alleen maar hiermee bezig geweest. We hebben geprobeerd om de game op alle gebieden een stapje beter te maken, ook op grafisch vlak om het er op televisie goed uit te laten zien."

Tijdens de voorbije lockdown heeft het simracen een enorme boost gegeven. Zowel als hobby voor mensen die plots veel extra vrije tijd hadden en als kijksport voor toeschouwers. F1-sterren als Lando Norris en Charles Leclerc speelden daar een belangrijke rol in door op het streamingplatform Twitch nieuwe fans aan te boren. Volgens Offermans spelen zij een belangrijk rol om de stijgende populariteit van simracen vast te houden. "Ik denk dat dat enorm belangrijk onderdeel is van esports", stemt hij in. "In de digitale wereld zijn streamers heel belangrijk onderdeel zijn van zo’n evenement. Ik vind het fantastisch als mensen dat doen. Op die manier trekken we weer een ander publiek aan."

Video: Hoogtepunten van de virtuele 24 uur van Le Mans