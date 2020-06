Rebellion Williams zegeviert tijdens virtuele 24 uur van Le Mans

De beide Rebellion Williams-equipes lagen sinds het uitvallen van Max Verstappen en Team Redline aan de leiding, maar polesitter ByKolles wist zich na de herstart toch weer te mengen in de strijd. Dit kwam vooral omdat de coureurs aan boord van de #4 dusdanig veel brandstof konden sparen zodat zij langere stints konden rijden. Waar de beide Rebellion-wagens binnenkwamen met nog 37 minuten te gaan, kon Simoncic in de #4 ByKolles nog eens twee ronden door.

Daardoor lag er een prachtige climax in het verschiet tijdens de race waarbij de tweede wagen van Rebellion, de #13 met Michael Romanidis achter het stuur, een cruciale rol speelde. Romanidis raakte in de laatste 25 minuten verwikkeld in een schitterend duel met Simoncic, een duel dat in potentie zelfs om de zege ging. Het duurde tot de 365ste ronde voordat Simoncic de tweede plaats daadwerkelijk te pakken had. Hij kon vanaf dat moment de druk opvoeren op de leidende Rebellion, maar Nikodem Wisniewski in de #1 bezweek niet en bleef ook in de laatste minuten sterk onderweg.

Het verlossende antwoord kwam in de laatste ronde toen Wisniewski opnieuw op de baan bleef en dus geen late stop hoefde te maken. De Poolse simracer had genoeg brandstof gespaard om er een ronde aan vast te plakken. In die laatste rondgang op het Circuit de la Sarthe verdedigde hij een voorsprong van 19 seconden op de ByKolles. Die marge kwam niet meer in gevaar in de slotfase, waardoor de winst voor Wisniewski, Kuba Brzezinski, Raffaele Marciello en Louis Deletraz was.

Achter ByKolles en de tweede Rebellion bracht Devin Braune de 2 Seas Motorsport-wagen op de vierde plaats aan de finsh. Hij versloeg daarvoor Jarno Opmeer in een duel in de slotfase van de race. Opmeer kwam met de Veloce Esports-wagen nog wel als vijfde aan de finish, de voormalig Renault-junior reed samen met teamgenoten Pierre Gasly, Jean-Eric Vergne en Isaac Gillissen.

Na een indrukwekkende openingsfase van Stoffel Vandoorne zakte de andere Veloce-auto (de #16) een beetje weg halverwege de race. De Mercedes Formule E-coureur, die de wagen onder meer deelde met Norman Nato, kwam uiteindelijk als dertiende aan de finish. Rudy van Buren kon in de #38 Jota Team Redline wagen niet veel betekenen in de strijd om de overwinning. De simracer uit Lelystad eindigde met zijn teamgenoten uiteindelijk op de vijftiende plaats, maar klokte wel de snelste ronde.

Met nog zo’n vier uur te gaan moest de race voor de tweede keer onderbroken worden om problemen met de server op te lossen. Daardoor bleef er aan het eind van de race nog een run van zo’n 3,5 uur naar de finish over. Voor Team Redline draaide de virtuele Le Mans uit op een deceptie, maar door de genoemde rode vlag kon de formatie van Max Verstappen toch nog terugkeren. Atze Kerkhof, die zaterdagnacht op moest geven na de problemen in de #20, nam het laatste deel van de race voor zijn rekening. Verstappen, Lando Norris en Greger Huttu kwamen niet meer in actie in het restant van de race, waarin na technisch malheur geen roem meer te behalen viel.

GTE: #93 Porsche zegeviert op dominante wijze

In de GTE-klasse was Porsche over de hele wedstrijd zeer sterk. In de kwalificatie was men al dominant met vier wagens op de eerste vier plekken en die lijn werd in de race doorgezet. De #93 van Nick Tandy, Ayhancan Güven, Joshua Rogers en Tommy Ostgaard kwam als eerste over de lijn, gevolgd door de #95 Aston Martin en de #80 Corvette.

Een van de grootste uitdagers van Porsche in de eerste uren van de wedstrijd was de #52 AF Corse Ferrari van onder andere Charles Leclerc en Antonio Giovinazzi. In de avond lag de #52 nog op podiumkoers, maar nadien ging het volledig mis. Ook de #80 van het team van Romain Grosjean had de snelheid er goed inzitten. Een aantal incidenten gooiden de slagvolgorde echter overhoop. Zo kwamen de #99 en #67 met elkaar in aanraking in Indianapolis, terwijl ze in gevecht waren met een Porsche. Ook de #80 kwam in de problemen, nadat de #50 van Katherine Legge gevaarlijk op de baan kwam en daarbij de Corvette ramde. Zondagochtend kwam deze Corvette nogmaals in de problemen in een gevecht met twee andere GT’s. Grotere problemen ontstonden er in de nacht voor het team van AF Corse met Leclerc. Mede daardoor kwam het momentum volledig bij Porsche te liggen.

Richting het einde van de wedstrijd lag de #93 comfortabel op kop, met een voorsprong die op een gegeven moment groter werd dan drie minuten. Op plek twee kwam de #80 Corvette van Grosjean te liggen, die zich na alle problemen knap terug had gevochten in de wedstrijd. Achter de nummers een en twee waren de gaten kleiner. De nodige gevechten liepen daar nog. Met nog iets meer dan een uur te gaan ging het echter toch nog mis voor de #92 Porsche. Een serverglitch liet hun terugglijden van de derde plek naar een positie buiten de top-10. Ook de #80 verloor nog wat tijd en zodoende de tweede plaats aan de #95 Aston Martin, al bleef het podium wel veilig in bezit.

Het was uiteindelijk de #93 die zonder problemen naar de finish reed, daarmee pakte Porsche een welverdiende overwinning. De mannen uit Stuttgart beschikten over de snelste virtuele wagen en daarmee kan de virtuele champagne, of toch de echte, ontkurkt worden.

Resultaten van de virtuele 24 uur van Le Mans:

