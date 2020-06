Eerste virtuele 24 uur van Le Mans goed voor miljoenen kijkers

Aan de online versie van de langeafstandsklassieker deden 200 coureurs in 170 verschillende simulatoren mee, die samen 50 auto's over het virtuele asfalt stuurden. Bij de teams zaten ook enkele bekende namen, zoals het Amerikaanse Team Penske en regerend Le Mans-winnaars Toyota. Onder de rijders bevonden zich eveneens de nodige prominenten. Zo kwam tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso in actie en gaven van het huidige F1-veld Max Verstappen, Charles Leclerc, Pierre Gasly en Lando Norris acte de présence.

WEC-baas Gerard Neveu is trots op het feit dat zoveel grote sterren deel wilden nemen aan de race - er waren maar liefst 83 aanmeldingen terwijl er maar ruimte was voor 50 auto’s. “Ik zei tegen mijn jongens dat we het op dezelfde manier gingen doen als voor het WEC, alleen dat ze in plaats van twee maanden slechts één week de tijd hadden om teams te vragen of ze mee wilden doen”, zegt Neveu. “En ik wilde de mooiste grid hebben die ik ooit heb gezien. En een fantastisch startveld kregen we. Natuurlijk hebben we geluk gehad met de lockdown, maar om dit alles in vijf weken tijd voor elkaar te krijgen, is niettemin zeer spectaculair te noemen.”

Neveu denkt dat uit de virtuele versie van de 24 uur van Le Mans lessen kunnen worden getrokken voor het echte evenement. “Aan het einde van het weekend was ik aan het kijken naar alles wat we hadden opgestoken van de race en welke elementen van de virtuele wereld we zouden kunnen gebruiken om de echte race te verbeteren”, aldus Neveu. “En we hebben veel dingen ontdekt die we mee kunnen nemen van de virtuele naar de echte wereld. Er zitten echt dingen bij die van waarde kunnen zijn en de boel een beetje kunnen opfrissen.”

Tijdens de oefenraces waren er de nodige technische problemen maar het ‘echte’ gebeuren hoefde slechts twee keer te worden stilgelegd, waardoor er liefst 23 uur lang sprake was van een groene vlag. Neveu prijst de organisatie achter de race. “Niemand zou aan je kunnen uitleggen waarom er niet meer problemen waren tijdens de race”, zegt Neveu. “Wij hebben daar zelf in elk geval geen verklaring voor. Er zat een wereld van verschil tussen de oefenraces en de daadwerkelijke race. Het zou niet fair zijn om niet stil te staan bij het feit dat rFactor 2 een zeer goede wedstrijd heeft afgeleverd op zaterdag en zondag. Het zou ook niet fair zijn om te stellen dat we een dag van tevoren zeer gerust waren op een soepel verloop van de race. Iedere coureur kan daarover meepraten. We zijn het organiserende team, een droomteam, dan ook erg dankbaar. Zij hebben de race zeer serieus voorbereid.”

Neveu is ook te spreken over de positieve impact die de virtuele race lijkt te hebben gehad op de echte WEC-teams, die te kampen hebben met een uitgestelde afronding van het seizoen 2019-2020. “Ze hebben dit evenement kunnen gebruiken om hun sponsors en partners tevreden te houden”, stelt Neveu. “We hebben veel bedankjes gekregen van teams omdat dit hen zou hebben geholpen het team op het juiste niveau te houden. Deze lockdown is erg frustrerend geweest, ik had nooit verwacht dat er nog zoiets van toegevoegde waarde uit voort zou komen.”

De echte 24 uur van Le Mans vindt plaats op 19 en 20 september.