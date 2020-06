Abt krijgt boete van 10.000 euro voor inhuren simracer

Abt eindigde zaterdag als derde tijdens de vijfde ronde van het virtuele Formule E-kampioenschap. Na afloop van de race kwam echter aan het licht dat een professionele simracer zijn wagen bestuurde tijdens de virtuele race. Na de race, die in samenwerking met Motorsport Games georganiseerd is, beschuldigde Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne de Duitser er al van dat hij zelf niet reed.

“Ik ben zeker niet blij omdat Daniel duidelijk zelf niet reed, hij heeft alles verknald. Dat was schandalig”, zei Vandoorne tijdens zijn Twitch-uitzending. De Formule E heeft zondag een verklaring gepubliceerd waarin bevestigd werd dat Abt gediskwalificeerd is vanwege ‘sportief wangedrag’. De coureur is daarom alle behaalde punten in het virtuele kampioenschap kwijtgeraakt en moet een boete van 10.000 euro betalen aan een goed doel naar keuze.

Daniel Abt, Team Abt Photo by: FIA Formula E Daniel Abt, Team Abt Photo by: FIA Formula E

Abt scoorde in de eerste vier races van het seizoen geen punten en zijn podiumfinish van zaterdag was zijn eerste succesje in de simracerij. In een verklaring heeft Abt zijn excuses aangeboden voor zijn actie en gaf toe dat hij het kampioenschap niet zo serieus had genomen. Hij liet weten: “Ik bied mijn excuses aan aan de Formule E, mijn fans, mijn team en mijn collega-coureurs voor het inschakelen van hulp voor de race van zaterdag. Ik heb het niet zo serieus genomen als ik had moeten doen. Het spijt me vooral omdat ik weet hoe hard de Formule E-organisatie aan dit project gewerkt heeft. Ik weet dat mijn gedrag een bittere nasmaak heeft achtergelaten, maar ik heb het niet slechte bedoelingen gedaan. Ik accepteer natuurlijk dat ik gediskwalificeerd ben.”

De 18-jarige simracer Lorenz Hoerzin, die voor het Audi-klantenteam rijdt in de Challenge-series voor esporters, is verbannen van deelname in toekomstige Challenge-wedstrijden. Dankzij de diskwalificatie van Abt staat Audi stijf onderaan in het Race at Home Challenge-kampioenschap. De Duitse fabrikant heeft als enige nog geen punten.