Yamaha zet Lorenzo in tijdens virtuele MotoGP-race op Silverstone

De MotoGP ligt nog altijd stil door het coronavirus en in de afwezigheid van echte races wordt een reeks virtuele wedstrijden afgewerkt. Komend weekend staat de vijfde Virtual Race op het programma en ditmaal wordt er gereden op Silverstone. De voorgaande races werden gewonnen door Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Maverick Viñales en wederom Marquez, maar van dat drietal is alleen Bagnaia present op het virtuele Britse circuit. Hij is een van de negen deelnemers, van wie er acht een vaste plek in de MotoGP hebben.

De meeste grote namen laten verstek gaan bij de virtuele MotoGP-race. Het fabrieksteam van Honda zet komend weekend geen motor in, want beide Marquez-broers zijn er niet bij. Bij Yamaha geldt dat Viñales en Valentino Rossi er allebei niet bij zijn, maar de Japanse fabrikant zet wel een andere rijder in. Dat is testrijder Jorge Lorenzo, die recent nog te horen kreeg dat een wildcard-optreden in een echte race niet tot de mogelijkheden behoort in 2020. Naast Lorenzo en Bagnaia staan ook Fabio Quartararo, Joan Mir, Michele Pirro, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori en Tito Rabat aan de start.

Na afwezigheid op Misano rijden ook de rijders in de Moto2 en Moto3 een virtuele race op Silverstone. Net als op Jerez zit daar ook een Nederlands tintje aan, want Bo Bendsneyder zal namens NTS RW Racing meedoen in de Moto2. In de eerste en tot nu toe enige virtuele Moto2-race werd Bendsneyder nog derde, achter Lorenzo Baldassarri en Jake Dixon. Die laten de virtuele race op Silverstone echter aan zich voorbijgaan.

De Virtual British Grand Prix van de MotoGP, Moto2 en Moto3 begint zondag 31 mei om 15.00 uur. De MotoGP werkt als eerste een race af van 10 ronden. Daarna volgen de Moto2 en Moto3, die ieder zes ronden rijden.

Line-up MotoGP

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Line-up Moto2

Red Bull KTM Ajo: Tetsuta Nagashima

Flexbox HP 40: Hector Garzo

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolo Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez

Line-up Moto3

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba

Red Bull KTM Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus