Verstappen na incidenten net binnen top-tien in BMW SIM GT Cup

De BMW SIM GT Cup wordt verreden in de game iRacing en daarbij maken alle teams gebruik van de BMW M8 GTE. In de kwalificatie op het virtuele circuit van Silverstone reed Josh Rogers de snelste tijd namens Coanda Simsport. Verstappen noteerde de vierde tijd, maar was na de kwalificatie ietwat teleurgesteld: in de vrije training had de auto van Team Redline namelijk de snelste tijd gereden en met die ronde hadden Verstappen en teamgenoot Vecchio op pole gestaan.

Verstappen nam vervolgens ook achter het stuur plaats om de start van de twee uur durende race op zich te nemen. Bij de start behield de coureur van Red Bull Racing zijn positie, om in de vierde bocht iets te enthousiast de aanval in te zetten op de tweede plaats. Het gevolg: Verstappen viel opnieuw terug naar de vierde plek. Een ronde later kreeg de Nederlander een tikje toen Porsche Supercup-rijder Ayhancan Güven en Max Benecke aan hem voorbij wilden gaan. Dat leverde schade aan het bodywork op, maar daarnaast stond ook het stuur niet helemaal meer in de goede richting. Een nieuwe botsing met Güven in de zesde ronde wierp de wit met oranje BMW van Team Redline vervolgens terug naar de twaalfde positie.

Na 31 ronden kwam Verstappen binnen voor zijn pitstop, waarbij de schade werd gerepareerd en het stuur werd overgedragen aan Vecchio. Eenmaal aan het eind van de ronde met pitstops vond het Team Redline-duo zich terug op de tiende positie. Beetje bij beetje wist Vecchio vervolgens dichterbij te komen aan de auto’s voor hem en zelfs nog twee plekken te winnen. Die moest hij echter ook weer afstaan aan twee snellere deelnemers, die bij de pitstop achter hem terecht waren gekomen. Uiteindelijk eindigden Verstappen en Vecchio toch op de achtste positie, nadat een duel van de nummers acht en negen in de slotronden uitliep op tranen.

De winst in de derde ronde van de BMW SIM GT Cup ging met overmacht naar Rogers en teamgenoot Mitchell de Jong van Coanda Simsport.