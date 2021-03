Waarom Ferrari zich ineens vol stort op het simracen

Winnen op zondag, verkopen op maandag: het is een van de bekendste mantra’s waarmee autofabrikanten zich in de autosport gingen mengen. Het is echter ook meer en meer een leus uit het verleden geworden. De wereld is veranderd en het opbouwen van een succesvol en herkenbaar merk draait nu niet alleen meer om het verleiden van de F1-fans om je product te kopen na een succes. Meer en meer gaat het tegenwoordig ook om consumenten in een shirtje met je logo te zien lopen, dat fans jouw auto kiezen in een videogame, dat liefhebbers je pretpark bezoeken en daar in achtbanen rijden.

Betrokkenheid, loyaliteit en openheid zijn tegenwoordig heel belangrijke factoren, maar die kunnen niet gemeten worden door te kijken naar de wekelijkse verkoopcijfers. Dat is ook een reden waarom Bernie Ecclestone enkele jaren geleden veel stof deed opwaaien door te stellen dat de F1 geen interesse heeft in jonge fans. “Jonge kinderen zullen het merk Rolex zien, maar gaan ze ook een horloge kopen? Dat kunnen ze niet betalen”, zei hij in 2014. “En onze andere sponsor, UBS - kinderen geven niets om bankieren. Ze hebben bovendien niet genoeg geld om op de bank te zetten. Zo denk ik erover. Ik snap niet waarom men graag de zogenaamde ‘jonge generatie’ wil aanspreken. Waarom? Willen ze hen iets verkopen? De meeste van deze kinderen hebben geen geld.”

Ferrari eSport Series, Ferrari FXX K Photo by: Ferrari

Aan de ene kant heeft hij mogelijk een punt dat de jonge generatie niet de belangrijkste doelgroep is voor de verkoop van de luxemerken die de F1 rijk is, maar andere voor fabrikanten belangrijke factoren worden buiten beschouwing gelaten. Zo is het belangrijk om te denken aan de volgende generatie met potentiële klanten, die ervoor kunnen zorgen dat je merk nog jarenlang producten kan blijven verkopen. Ieder merk moet de markt tegenwoordig dus met open ogen benaderen en zich realiseren dat het belangrijk is om de jongere generatie aan zich te binden - zelfs al zijn hun uitgaven nu nog minimaal.

Stap naar esports interessant voor Ferrari

Ferrari lijkt een voorbeeld te nemen aan deze nieuwe werkwijze. De fabrikant produceert dure, exclusieve sportwagens die slechts voor een enkeling te betalen zijn, laat staan de jonge generatie. Die behoort duidelijk niet tot de doelgroep van Ferrari, maar het merk slaagt erin om te begrijpen dat er binnen die groep jonge mensen wel de nodige fans binnengehaald kunnen worden. Daarom is de beweging van Ferrari richting het simracen zo interessant, want het is een investering in een marktsegment dat ver verwijderd is bij de klanten die het normaal trekt voor de auto’s die ze produceren.

De gemiddelde simracer heeft absoluut niet het geld om op korte termijn een Ferrari aan te schaffen, maar de Italiaanse fabrikant beseft wel dat het mensen zijn van wie ze de loyaliteit kunnen winnen als ze voor het merk kunnen racen in de virtuele wereld. Het liefste ziet Ferrari zoveel mogelijk mensen bevangen raken door het DNA van het bedrijf en het simracen is daarbij het perfecte hulpmiddel. Daarom begon Ferrari vorig jaar ook een eigen competitie, de Ferrari Esports Series, waaraan 20.000 mensen deelnamen. Dat was ver boven de verwachtingen van de Italianen, die voor 2021 grotere plannen hebben met de competitie.

In Maranello raakt men steeds meer in de ban van het simracen, zo stelt hoofd communicatie Jane Reeve van Ferrari. Zij stelt dat er twee belangrijke redenen zijn waarom Ferrari zich meer en meer mengt in de wereld van de esports. “Enerzijds komt dat doordat we graag willen dat meer fans onderdeel worden van de Ferrari-wereld. We willen onze deuren openen voor alle soorten mensen en iedereen die deel wil nemen”, vertelde ze. “Anderzijds gaat het om talent: we weten dat sport en competitie altijd belangrijk zijn geweest voor Ferrari en we willen graag de beste talenten binnenhalen. We willen echt iedereen in onze wereld verwelkomen. Ferrari is een geweldig merk met een grootse historie en we willen dat dit verder gaat, maar om dat te doen moeten mensen onze wereld betreden.”

Ferrari denkt aan toekomst met simrace-inbreng

Het doel van de grotere inbreng in de virtuele racewereld is niet alleen om de jongere generatie aan te trekken, maar ook om de naamsbekendheid van Ferrari over de hele wereld te vergroten. In gesprek met Motorsport.com verklaart Nicola Boeri, hoofd merkdiversificatie van Ferrari, dat het lokken van jonge fans veel waarde heeft. “Het draait niet alleen om de auto’s. Het gaat ook om het imago van het merk, de bekendheid en de groei ervan. We weten dat we met het sponsoren en het opzetten van een programma als onze Esports Series, wat in de natuur van Ferrari ligt, beter in staat zijn om een groep jongere fans aan te boren die anders vrij lastig te bereiken zou zijn.”

“Maar het gaat niet alleen om bereiken, maar ook om betrokkenheid”, vervolgt Boeri. “Als er net als vorig jaar 20.000 deelnemers of meer zijn, dan zullen ze allemaal bevangen raken door ons DNA. Het is een unieke kans die we toevoegen aan onze gebruikelijke kansen, zoals bijvoorbeeld in de F1. Het is een grote kans en absoluut een strategische voor Ferrari.” Dus zelfs als voor duizenden mensen geldt dat een computergame de enige mogelijkheid is om achter het stuur te kruipen van een Ferrari, dan is dat op zichzelf al een zege voor het Steigerende Paard.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari