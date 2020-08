Frijns pakt op Lausitzring vierde DTM-pole in zes races

De zaterdagse actie op de Lausitzring werd nog gedomineerd door regenachtige omstandigheden, maar op zondagochtend werd de kwalificatie op een droge baan verreden. Zoals gebruikelijk kwamen de rijders naar buiten voor twee runs, waarbij René Rast na afloop van de eerste reeks snelle rondjes de snelste was. Zijn 1.36.507 was 0.042 seconden sneller dan Robin Frijns, die daarmee de voorlopige tweede tijd noteerde, gevolgd door Nico Müller, Jamie Green en Lucas Auer.

Ongeveer halverwege de twintig minuten durende sessie kwamen de rijders naar binnen voor een nieuw setje banden, waarna ze op pad gingen voor de beslissende runs. Daarin bleek de snelste tijd van Rast geen stand te houden. De Duitse Audi-coureur dook marginaal onder zijn eigen tijd, maar uiteindelijk bleek de 1.36.468 voldoende voor slechts de derde positie op de startopstelling. De twee mannen die sneller waren, waren merkgenoten Frijns en Müller.

Frijns bouwde ten opzichte van Müller een marge van ruim een halve seconde op in de eerste twee sectoren, om daarna bijna alles in te leveren in de laatste sector. De 1.36.344 was voor de Nederlander echter net voldoende voor zijn vierde pole van het seizoen. Op 0.018 seconden volgde Müller dus op P2, gevolgd door Rast, Sheldon van der Linde en Jamie Green. Marco Wittmann reed de zesde tijd, voor Timo Glock, Loic Duval, Auer en Harrison Newey op P10.

De tweede DTM-race van dit weekend op de Lausitzring gaat om 13.30 uur van start.

Uitslag DTM Lausitzring II - Kwalificatie 2