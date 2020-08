Auer verrassende winner op Lausitzring, Frijns wederom derde

Frijns verzekerde zich zondagochtend voor de vierde keer in zes races in 2020 op pole-position, voor merkgenoten Nico Müller en René Rast. De Nederlander verzilverde zijn pole door bij de start de leiding te grijpen, terwijl Rast voorbijging aan Müller voor de tweede positie. Daarachter sloten Timo Glock en Marco Wittmann aan als beste BMW’s. Het lukte de mannen aan het front niet om een gat te slaan, maar ook onderling veranderde er weinig. Rast haalde Frijns een keer in en drie ronden later pakte Frijns de koppositie weer terug, maar daar bleef hij tot de pitstops ook bij.

Die werden in de tiende ronde afgetrapt door BMW-rijders Timo Glock en Lucas Auer, die Jamie Green dat voorbeeld zagen volgen in de elfde ronde. Die vroege stops bleken een gouden zet te zijn. Frijns, Rast en Müller bleven tot minimaal ronde 17 doorrijden op hun oude banden en kwamen na hun stops terug achter Green, Glock, Auer en Loic Duval. Green had met snelle ronden na zijn pitstop een mooie marge opgebouwd richting Glock, maar dat gaatje werd relatief snel gedicht en in ronde 24 kwamen zowel Glock als Auer aan de Britse Audi-coureur voorbij.

Een ronde later raakte Glock de koppositie kortstondig kwijt aan Auer, die in ronde 27 de leiding weer verloor aan zijn merkgenoot. Intussen begon Frijns langzaam aan zijn opmars door Duval te passeren voor P6, waarna hij ook teamgenoot Müller verraste voor de vijfde positie. Tot de laatste ronde bleef het spannend aan het front, waarbij de eerste negen rijders binnen 4,2 seconden eindigden. Daar waar Glock lang vooraan reed, moest hij Auer in de eerste bocht van de laatste ronde voorbij laten gaan. De Oostenrijker van BMW pakte zodoende zijn eerste zege van het seizoen, voor merkgenoot Glock.

De laatste podiumplaats ging uiteindelijk toch nog naar Frijns. Hij begon als nummer 5 aan de laatste ronde, maar ging eerst voorbij aan Rast en pakte in de laatste bocht ook Green nog. Green werd vierde, terwijl Müller op de finish Rast passeerde voor de vijfde plek. Jonathan Aberdein werd keurig zevende, gevolgd door Duval, Wittmann en Sheldon van der Linde op P10.

Het eerstvolgende DTM-weekend vindt over twee weken plaats op TT Circuit Assen. Ook dan worden er weer races verreden op zaterdag én zondag.

Uitslag DTM Lausitzring II - Race 2