Frijns grijpt weer naast de zege: 'Ligt niet aan strategie Audi'

Frijns was zondag de beste Audi-rijder, terwijl Lucas Auer BMW de eerste zege van het seizoen schonk. Timo Glock was tweede en startte net zoals Auer buiten de top-10. Frijns reed lang aan de leiding, maar door een late pitstop viel hij terug naar P7. Uiteindelijk kon hij nog vier posities goed maken, maar de kans op een overwinning was vervlogen.

"Ik doe natuurlijk mee om te winnen", reageerde Frijns ontgoocheld. "BMW deed het heel goed. Zij waren vandaag het te kloppen merk en dat lukte ons niet. Als je vanaf pole vertrekt, dan wil je daar ook blijven. Ik voelde me bij het begin comfortabeler qua race pace dan voordien en ik denk dat René Rast en Nico Müller een gelijkaardig tempo hadden. We kwamen binnen in ronde 19 en konden het voordeel van de nieuwe banden niet het gebruiken door alle rijders voor me. Ik kwam als zevende de baan op en iedereen gebruikte DRS, dus inhalen was moeilijk. Om dan nog als derde te eindigen was niet slecht, maar ik wacht nog altijd op die eerste overwinning."

De Audi-teams kregen kritiek omdat ze niet eerder reageerden op de vroege pitstops van de BMW-teams, die via de undercut de macht konden grijpen. Rast gaf toe dat hij te veel bezig was met de strijd met Müller en Frijns om het hele plaatje te zien, maar Frijns wuift kritiek op de strategie weg. "Nee, als we hadden gewonnen hadden we die vraag niet gekregen", aldus de Maastrichtenaar. "We hebben de laatste races gezien dat de banden aan het einde stuk gaan. Zaterdag had iedereen het lastig de laatste vijf ronden. Wij hadden hetzelfde scenario verwacht, maar dat was niet het geval. We hadden de perfecte bandentemperatuur. Maar als rijder luister je naar je team, je weet niet wat er gaande is met andere rijders. Het is altijd moeilijk te zeggen.

