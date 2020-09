Frijns kijkt uit naar DTM-thuisrace in Assen: "Mik op eerste zege"

Vier pole-positions na zes races, het is een indrukwekkende statistiek voor Frijns die zich langzamerhand ontwikkelt tot kwalificatiebeest in zijn Audi RS5. "In de kwalificatie gaat het inderdaad erg goed, eigenlijk veel beter dan verwacht", reageert Frijns tijdens de online persconferentie op een vraag van Motorsport.com. In het kampioenschap bezet hij momenteel de derde sterk, achter René Rast en de tot dusver ongenaakbare Audi-teamgenoot Nico Müller.

Hopen op betere racepace in 'kathedraal van de motorsport'

Maar als de snelheid er zo goed in zit bij Frijns, waarom ontbreekt die eerste overwinning dan nog? "Nou, we hebben tot dusver drie weekenden gehad, in totaal zes races. Spa was om te beginnen een bijzonder weekend met enorm veel bandenslijtage en hoge temperaturen. Daar hadden wij bandenproblemen, maar in feite had iedereen dat behalve Nico Müller. Op de Lausitzring had ik het persoonlijk wat lastig, maar dat is in de voorbije twee jaren steeds zo geweest op dat circuit met weinig grip. Ik wist vooraf al dat het daar moeilijk zou worden."

In dat opzicht hoopt en verwacht Frijns de stijgende lijn in Assen wel door te kunnen trekken in de race. "Nu komen er banen aan die mij qua racepace beter moeten liggen, waaronder Assen. Dat is een 'high-speed circuit' met veel snelle bochten. Ik hoop dat we de problemen van de voorbije weken hebben opgelost en dat de racepace iets beter is." Het doel in Assen - waar Frijns vorig jaar een weekend vol pech kende - is namelijk glashelder: de eerste DTM-zege uit zijn carrière pakken. "Ja. En als we vooraan kunnen beginnen dan maken we ook best een aardige kans om die eerste overwinning te pakken, zeker in Assen waar inhalen best moeilijk is."

Als dat lukt, is een bijkomend voordeel dat er in Assen fans op de tribune zitten. Een unicum in coronatijd in Nederland en bovenal de eerste DTM-race van 2020 met publiek. "Dat is alleen maar mooi. Ik ben extreem gemotiveerd, des te meer omdat we dit jaar zo competitief zijn. En dat er fans zijn, hopelijk tienduizend mensen per dag, geeft altijd wat extra sfeer. Anders sta je op de grid – ook al is het vooraan – zonder dat er iemand is om je aan te moedigen. Ik kijk er enorm naar uit om naar Assen te gaan. Het is wel meer dan twee uur rijden vanaf mijn huis, dus niet echt dichtbij, maar het blijft natuurlijk wel mijn thuisrace."

Nederlandse hagelslag en een interview in het Duits

Waar het voor Frijns een thuisrace is, kijken andere coureurs er juist naar uit om weer naar Nederland te gaan. Al is het maar vanwege het eten, zo laten Marco Wittmann en Ferdinand Habsburg in dezelfde persconferentie weten. "De organisatie is uitstekend in Assen en vorig jaar had je van die chocolade-dingen op het brood, ik weet niet meer hoe die heten", aldus de Oostenrijker waarna Frijns met 'hagelslag' het verlossende antwoord geeft. "Ja, dat inderdaad. Ha-gel-slag... Als je een lading mee wilt nemen, dan zal ik je echt zoenen."

Alhoewel dat laatste niet in lijn met de strenge coronaregels is, kan er voor Frijns nog wel een ander ludiek moment volgen. Er loopt namelijk een weddenschap met de Duitse TV-zender Sat 1: als Frijns zijn eerste zege boekt, moet hij het podiuminterview in het Duits afleggen. "En ik kan helemaal geen Duits", reageert de Limburger met een lach. "Ik probeer de laatste tijd wel wat Duits te leren, maar ben sowieso niet echt goed in het leren van vreemde talen. Maar als dat de weddenschap is, dan zal ik het maar doen hè." Het is voor Frijns al met al te hopen dat hij komend weekend Duits moet praten, dat zou namelijk betekenen dat die felbegeerde DTM-zege binnen is. En dat voor eigen publiek...