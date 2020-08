Rast wint eerste race op opdrogende Lausitzring, Frijns derde

In de kwalificatie bezette Audi de eerste vier posities. Nico Müller pakte de pole, voor René Rast, Robin Frijns en Mike Rockenfeller. De kwalificatie werd onder natte omstandigheden verreden en bij de start van de eerste race van het weekend op de Lausitzring was het asfalt nog altijd nat, maar regenen deed het niet meer. Toch was het natte asfalt voldoende om de kaarten behoorlijk te schudden bij de start. Müller behield de leiding, maar vrijwel alle coureurs op de even startposities kwamen niet lekker weg. Frijns profiteerde en greep vanaf P3 de tweede positie, voor Rast en Marco Wittmann in de eerste BMW.



Vooraan liepen de drie Audi's weg bij de concurrentie, totdat Rast in ronde 6 een foutje maakte. Wittmann profiteerde en ging aan zijn landgenoot voorbij voor P3. Na enkele ronden bleek de BMW toch wel fors onder te doen voor de Audi, waardoor Rast de derde positie weer over kon nemen. Kort daarop volgden de eerste stops, waarbij de regenbanden werden ingewisseld voor slicks. Van de voorste groep kwamen BMW-rijders Wittmann en Philipp Eng als eerste naar binnen in ronde 12, gevolgd door Frijns, Rast en Rockenfeller in ronde 13. Leider Müller kwam in ronde 14 als laatste naar binnen en dat bleek een kostbare fout.



De Duitser kwam als leider terug op de baan, maar verloor op koude banden posities aan achtereenvolgens Frijns, Eng, Wittmann en Rast. De Nederlander behield vervolgens de leiding, terwijl Eng al snel terugviel tot buiten de top-vijf. Rast en Müller worstelden zich vervolgens ook langs Wittmann, waardoor het Audi-trio – nu met Frijns aan de leiding – weer de eerste drie posities bezette. Frijns zou de koppositie echter niet vast kunnen houden. In ronde 27 zette Rast een succesvolle aanval in op de Nederlander, terwijl Müller twee ronden later hetzelfde deed.



Müller bleek in de laatste drie ronden niet in staat om de aanval in te zetten op Rast, die daarmee zijn tweede zege van het seizoen boekte. Müller beperkt de schade in de titelstrijd door tweede te worden, terwijl Frijns voor de derde keer dit seizoen het podium bezoekt met P3. Timo Glock bekroonde een sterke inhaalrace vanaf startpositie 14 met de vierde plek, voor BMW-merkgenoot Wittmann. Rockenfeller pakte de zesde positie, gevolgd door Loic Duval, Eng, Sheldon van der Linde en Jamie Green op P10.



Morgen komen de DTM-coureurs nogmaals in actie op de Lausitzring. De race vangt wederom om 13.30 uur aan, de kwalificatie vindt al om 10.45 uur plaats.

Uitslag DTM Lausitzring II - Race 1