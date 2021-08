Te veel obstakels: DTM-comeback Paffett definitief van de baan

Voormalig DTM-kampioen Gary Paffett keert dit jaar toch niet terug in het prestigieuze kampioenschap. De Brit ontbrak al in de eerste drie evenementen van het jaar en heeft nu besloten ook de rest van het seizoen uit te zitten. Mucke Motorsport houdt vast aan invaller Maximilian Buhk.

De 40-jarige Paffett ontbrak op Monza en de Lausitzring vanwege verplichtingen bij het Mercedes Formule E-team. De ronde in Zolder moest hij laten schieten vanwege de strenge inreisbeperkingen tussen Engeland en het Europese vasteland. Groot-Brittannië staat op de lijst met rode landen en dat maakt een quarantaineperiode voor reizigers verplicht. Dat maakt het voor de coureur dusdanig ingewikkeld om heen en weer te reizen, dat in overleg besloten is om het plan voor de DTM-comeback dit jaar in de prullenbak te werpen. “Het is jammer dat we deze beslissing moeten nemen, maar dit is de juiste keuze en geeft alle betrokkenen zekerheid voor de rest van het seizoen”, bevestigt teambaas Peter Mucke. “Er is geen twijfel over mogelijk dat Gary een goede coureur is, maar de problemen die we ondervinden door corona kunnen we niet ontkennen.”

De formatie houdt voor de rest van het seizoen dus vast aan Buhk, die de zesde plaats in Monza als beste resultaat heeft staan. Ondanks de zekerheid door te kiezen voor de Duitser, stuit Mucke op een ander probleem: Buhk moet de voorlaatste DTM-ronde op Hockenheim laten schieten vanwege een clash met de ADAC GT Masters. In dat kampioenschap staat hij momenteel samen met teamgenoot Raffaele Marciello tweede in het kampioenschap. Het is nog niet duidelijk wie Buhk tijdens de DTM-race gaat vervangen, maar Motorsport.com heeft vernomen dat het niet aannemelijk is dat Paffett dan alsnog eenmalig instapt.