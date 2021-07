Paffett mist DTM-ronde Zolder door inreisverbod België

Tweevoudig DTM-kampioen Gary Paffett maakt dit seizoen na een afwezigheid van twee jaar zijn rentree in het kampioenschap. De Brit komt in actie met een Mercedes AMG GT3 van Mücke Motorsport. Hij moest de eerste twee raceweekends al laten schieten vanwege zijn activiteiten als adviseur bij het Mercedes Formule E-team. Zijn langverwachte rentree in de DTM zou volgend weekend in Zolder plaatsvinden, maar ook daar kan een streep door.

België heeft de grenzen dichtgegooid voor reizigers uit Groot-Brittannië vanwege de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Daardoor kan Paffett, woonachtig nabij Londen, niet afreizen naar het circuit van Zolder. De 40-jarige coureur hoopt op 21 en 22 augustus op de Nürburgring weer in actie te kunnen komen in de DTM. “Enorm gefrustreerd dat ik niet kan racen in Zolder, maar met de huidige reisbeperkingen heb ik het niet in de hand”, schreef hij op Twitter.

Paffett zal ook in België vervangen worden door Maximilian Buhk. De Duitser eindigde als zesde bij zijn DTM-debuut op Monza en scoorde in de eerste race op de Lausitzring een tiende plaats.