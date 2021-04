Mercedes bevestigt zeven DTM-coureurs en terugkeer Paffett

Het DTM-avontuur van Paffett kwam eind 2018 ten einde toen Mercedes besloot om de klasse te verlaten. De Brit nam destijds op de mooist denkbare manier afscheid van de serie door zijn tweede titel veilig te stellen. Eerder werd hij in 2005 al eens kampioen in de DTM. Na twee seizoenen afwezigheid is Paffett echter terug en wederom komt hij in een Mercedes in actie. De Duitse autofabrikant maakte dinsdag bekend welke zeven coureurs zijn uitgekozen om de vijf verschillende teams te vertegenwoordigen in de Mercedes-AMG GT3.

Zoals Motorsport.com vorige maand al wist te melden neemt Paffett plaats in de bolide van Mücke Motorsport, dat eveneens een rentree maakt in de DTM. Daarmee is hij de tweede DTM-kampioen die dit seizoen aan de start verschijnt, nadat Abt eerder bevestigde dat Mike Rockenfeller plaatsneemt in een Audi R8 LMS. Paffett is niet de enige Mercedes-coureur die terugkeert in de serie. Dat geldt ook voor Daniel Juncadella, die plaatsneemt bij GruppeM, en Maximilian Götz, die samen met Vincent Abril de eer van Haupt Racing Team gaat verdedigen. HTP Winward Racing zet Lucas Auer en Philip Ellis achter het stuur van de twee Mercedessen die het team inzet. De zevende coureur is voormalig Formule 2-coureur Arjun Maini, die bij GetSpeed wordt gestald.

“We kijken allemaal zeer uit naar het nieuwe DTM-seizoen en de terugkeer van Mercedes-AMG in de klasse. Sinds onze eerste betrokkenheid 30 jaar geleden heeft Mercedes talloze dingen bereikt in de DTM, dat altijd sterke teams en coureurs had”, zei Stefan Wendl, hoofd Customer Racing bij Mercedes-AMG. “Er waren vele onvergetelijke momenten, van onze eerste DTM-titel in 1992 en de records van onze huidige ambassadeur Bernd Schneider tot de zeer emotionele drievoudige titelwinst in ons afscheidsseizoen in 2018. Ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar weer succesvol zullen zijn, samen met onze teams en sterke coureurs. We zijn benieuwd om te zien wat hoe het volgende hoofdstuk van Mercedes-AMG’s succesverhaal in de DTM eruit gaat zien en we wensen alle teams en coureurs een goede start.”

De zeven door Mercedes gekozen rijders voor het DTM-seizoen 2021 – het eerste onder de nieuwe GT3-reglementen – komen deze week voor het eerst in actie tijdens de officiële pre-season test op Hockenheim. Die tweedaagse test begint woensdag. De start van het seizoen staat gepland voor 19 en 20 juni op Monza.