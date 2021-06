Paffett mist eerste twee races van DTM-seizoen 2021

Het DTM-seizoen 2021 moet nog beginnen, maar tweevoudig kampioen Gary Paffett lijkt nu al kansloos voor een nieuwe titel. De Brit mist namelijk de eerste twee ronden van het nieuwe seizoen, zo hebben onze collega's van Motorsport-Total.com vernomen van een betrouwbare bron. De kans dat de 40-jarige in de overgebleven races voldoende punten scoort om alsnog met de titel aan de haal te gaan lijkt niet realistisch.

Paffett is tijdens de DTM-seizoensopener op Monza - van 18 tot 20 juni - en het tweede raceweekend op de Lausitzring - van 23 tot 25 juli - werkzaam voor het Formule E-team van Mercedes. Daar is de ervaren Brit in dienst als adviseur van coureurs Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries. Beide DTM-evenementen overlappen met Formule E-races: de dubbele ronde in Mexico en de twee racedagen in Londen. Op het moment dat in maart de deal tussen Paffett en Mücke Motorsport voor een DTM-rentree bekend werd, was er enkel overlap tussen de races op de Lausitzring en de Formule E-ronde in Londen. Door de verplaatsing van enkele evenementen clasht nu ook de seizoensopener. Een onverwachte tegenvaller voor de coureur en zijn team.

De vervanger van Paffett is inmiddels intern ook al aangewezen: Maximilian Buhk. De Mercedes AMG-fabriekscoureur testte afgelopen week tijdens een privétest op Monza al in de nieuwe GT3-bolide en eerder tijdens de tweede officiële testdag op Hockenheim in april. Paffett had toen ook Formule E-verplichtingen.