Mercedes met zeven auto’s in DTM, Rowe BMW trekt zich terug

Het lijkt er sterk op dat geen enkele fabrikant beter vertegenwoordigd gaat zijn in de DTM dan Mercedes. Ondanks het vertrek van GetSpeed heeft het team komend seizoen weer zeven wagens aan de start dankzij de uitbreiding van de GruppeM-formatie. Daniel Juncadella keert in 2022 niet terug in de DTM en gaat naar verwachting terug naar de GT World Challenge Europe waar hij voor AKKA ASP gaat rijden. De vrijgekomen plek van de Spanjaard wordt ingevuld door DTM-rookie Mikael Grenier. Maro Engel keert voor het eerst sinds 2017 terug, hij krijgt naast Grenier het tweede zitje bij GruppeM.

Motorsport.com kon vorige maand al melden dat regerend DTM-kampioen Maximilian Götz van HRT overstapt naar Winward. Hij wordt daar de teamgenoot van Lucas Auer. HRT krijgt daarmee een volledig nieuwe line-up. Luca Stolz en Arjun Maini gaan voor de kampioensformatie rijden. Maximilian Buhk maakt het Mercedes-zevental compleet, hij komt andermaal uit voor Mücke Motorsport.

Rowe Racing keert DTM de rug toe

Na overwinningen in de 24 uur van Spa en de 24 uur van de Nürburgring besloot Rowe Racing zich vorig jaar met de BMW M6 te storten op het sprintformat in de DTM. Het team deed dat met fabriekscoureurs Timo Glock en Sheldon van der Linde. Het werd niet een groot succes. Van der Linde kwam niet verder dan de vierde plaats als beste raceresultaat, voormalig F1-coureur Glock kwam nooit verder dan de zevende plaats. Met de komst van de nieuwe BMW M4 GT3 heeft het team besloten zich weer te richten op de GT World Challenge Europe en een beperkt aantal races van de Nürburgring Langstrecken Series.

Walkenhorst Motorsport is waarschijnlijk het enig overgebleven BMW-team in de DTM. De formatie kende aardig wat succes met Marco Wittmann en die combi blijft naar verwachting bestaan. Daarnaast zal er nog een ander team namens BMW in de DTM deelnemen.

BMW Rowe Racing vertrekt na een jaar uit de DTM Foto: GruppeC GMBH