Schaeffler wil Paffett in DTM-auto met steer-by-wire-systeem zetten

Het DTM-avontuur van Paffett kwam eind 2018 ten einde toen Mercedes zich terugtrok uit de klasse. De Brit was op dat moment al vijftien seizoenen actief in de Duitse toerwagenklasse en nam als kampioen afscheid, nadat hij ook in 2005 al eens de sterkste was geweest over een heel seizoen. Na één seizoen in de Formule E zat Paffett in 2020 zonder racezitje, maar in 2021 lijkt hij zich op te kunnen maken voor een nieuw raceavontuur. Motorsport.com heeft vernomen dat de 39-jarige coureur dit jaar terugkeert in de DTM, waar hij zal uitkomen voor Mücke Motorsport.

De Schaeffler Group is naar verluidt de drijvende kracht achter de aanstaande terugkeer van Paffett in de DTM, dat met ingang van dit seizoen onder GT3-reglementen opereert. De automotive-leverancier heeft namelijk plannen om het steer-by-wire-systeem, dat het in samenwerking met Paravan heeft ontwikkeld, in 2021 in de Duitse klasse te introduceren. Daarvoor wil het samen met Mücke een Mercedes-AMG GT3 inzetten en bovendien een aansprekende naam achter het stuur zetten. Dat lijkt Paffett te worden, niet in de laatste plaats door zijn connecties met Hubert Hügle, de nieuwe directeur van Schaeffler-Paravan die voorheen aan het hoofd stond bij HWA.

Helemaal zeker is Paffetts comeback in de DTM nog niet. De door HWA opgebouwde Mercedes-AMG GT3 wordt dus uitgerust met een steer-by-wire-systeem, ook wel een elektronisch stuursysteem genoemd. Het houdt in dat auto geen mechanische verbinding heeft tussen de stuurinrichting en de versnellingsbak en strikt genomen ook niet voldoet aan de GT3-homologatie van de FIA, waaronder de DTM-auto’s in 2021 vallen. DTM-organisator ITR moet dus een aanvullend blad met specificaties naar de autosportfederatie sturen, dat dan groen licht moet geven. Aangezien het systeem bij eerdere proeven in GT3-auto’s naar behoren heeft gefunctioneerd, lijken de plannen gewoon doorgang te kunnen vinden. Schaeffler-Paravan is van plan om een tweede DTM-auto met het elektronische stuursysteem uit te rusten. De uitvoering daarvan is echter vrij complex, omdat het bedrijf daarvoor engineers en monteurs ter beschikking moet stellen die bekend zijn met het systeem.