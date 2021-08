Highlights: DTM-zeges voor Van der Linde en Wittmann in Zolder

Na de races in het Italiaanse Monza en op de Duitse Lausitzring, was het DTM-circus afgelopen weekend afgereisd naar België voor het derde raceweekend van het DTM-seizoen. De eerste race van het weekend werd op zaterdag een prooi voor Kelvin van der Linde. De Zuid-Afrikaan maakte dankbaar gebruik van het nodige afstopwerk van Audi-stalgenoot Mike Rockenfeller, die een stokje stak voor de opmars van Alexander Albon. Van der Linde verstevigde daardoor zijn leiding in het klassement, voor Albon betekende de derde plek zijn tweede podium in de DTM.

Highlights Race 1

De tweede race op zondag werd een grote Marco Wittmann-show. De tweevoudig DTM-kampioen kende een ietwat onzichtbare start van het nieuwe GT3-tijdperk in het Duitse kampioenschap, maar op het Belgisch Limburgse asfalt toonde de BMW-rijder weer eens zijn klasse. De Duitser startte vanaf pole-position en reed gecontroleerd naar zijn eerste DTM-zege in twee jaar tijd. Wittmann werd daarmee de vijfde verschillende winnaar in de tot dusver zes verreden DTM-races dit seizoen.

Highlights Race 2

Over twee weken gaat het DTM-seizoen verder op de Nürburgring. Op 21 en 22 augustus verdedigt Kelvin van der Linde in de Eifel een voorsprong van 21 punten op Ferrari-coureur Liam Lawson. Maximilian Götz volgt op de derde plek, Wittmann is dankzij zijn overwinning opgeklommen naar de vierde plaats in het kampioenschap. Alexander Albon heeft op 47 punten van Van der Linde de vijfde plaats in handen.