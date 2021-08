DTM-baas lonkt naar Valentino Rossi voor gastoptreden

DTM-baas Gerhard Berger heeft een goede band met Valentino Rossi. De twee hadden ooit een ontmoeting op de ranch van de negenvoudig wereldkampioen en daar kwam ook het onvermijdelijke vraagstuk naar voren over een eventueel gastoptreden in de DTM. Het kampioenschap was toentertijd te gast op het circuit van Misano, op een steenworp afstand van Rossi’s woonplaats Tavullia. De Italiaan hield de boot af, in ieder geval tot na zijn carrière in de MotoGP.

Vorige week maakte Rossi bekend dat hij na afloop van dit seizoen vertrekt uit de MotoGP. Na 26 seizoenen op het hoogste niveau stopt Rossi met racen op twee wielen, maar de competitieve geest van de Italiaan zal niet rusten. Op vier wielen wil hij graag zijn carrière voortzetten. Rossi heeft in het verleden wat endurance-wedstrijden gereden en is geen onbekende met GT3-materiaal, de wagens waar de DTM sinds dit jaar ook mee uitkomt.

Berger ziet het wel zitten om Rossi nogmaals te vragen of hij trek heeft in een DTM-optreden. “Ik ben er vrij zeker van dat ik er met Valentino over ga praten”, zei Berger toen hij hoorde van het MotoGP-afscheid van de Italiaan. “Maar eerst moet hij z’n MotoGP-seizoen afmaken en hij moet daarna ook wat tijd krijgen. Daarna gaan we zien of hij interesse heeft in de DTM. Ik zou het heel graag zien, maar ik zet hem niet onder druk omdat hij in het verleden iets gezegd heeft.”

Rossi onthulde bij zijn afscheid van de MotoGP dat zijn vader Graziano hem op jonge leeftijd liever in de autosport zag omdat het veiliger was dan het motorracen.