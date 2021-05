Mercedes was tijdens de eerste testdagen op Hockenheim al goed vertegenwoordigd in de top van de ranglijst door op beide dagen de snelste tijd te noteren. Dinsdag gaf Maximilian Götz daar op de Lausitzring al een sterk vervolg aan door in wisselende weersomstandigheden de snelste tijd te noteren. De coureur van Haupt Racing noteerde een 1.43.840, maar op woensdag werd duidelijk dat het nog een stuk sneller kon.

Kort na de opening van de tweede testdag dook GetSpeed-coureur Arjun Maini al marginaal onder de snelste tijd van Götz op dinsdag, maar ook zijn snelste tijd zou niet lang blijven staan. Alexander Albon zou namelijk kort daarna al een 1.43.468 op de klokken zetten, waarmee hij zich verzekerde van de snelste tijd in de ochtendsessie. Toch eindigde de coureur van AF Corse Ferrari de testdag niet op de eerste positie: die eer moest hij opnieuw laten aan Götz, die in zijn Mercedes AMG GT3 1.43.311 nodig had voor een ronde op de Lausitzring.

Twee Ferrari's tussen vijf Mercedessen

Zijn tijd uit de ochtendsessie was voor Albon wel voldoende om beslag te leggen op de tweede positie. Twee tienden daarachter meldde zijn teamgenoot Liam Lawson zich op de derde positie, waarmee er twee Ferrari’s in de top-drie eindigden. Daarachter volgden opnieuw vier Mercedessen, met Philip Ellis voor Lucas Auer, Vincent Abril en Maini. Mike Rockenfeller en Nico Müller bezorgden Audi een achtste en negende plaats op de tweede testdag op de Lausitzring, terwijl Gary Paffett de top-tien completeerde in een Mercedes van Mücke Motorsport.

Op het midden van de dag werd er een extra sessie van 20 minuten georganiseerd, waarbij de teams AVL Racing hielpen om de Balance of Performance (BoP) te bepalen. Alle coureurs moesten tijdens die sessie met 30 kilogram brandstof en nieuwe banden op het asfalt verschijnen. Auer reed hierbij de snelste tijd met 1.43.597, 0.021 seconde voor Albon. Müller zorgde ervoor dat er drie fabrikanten in de top-drie stonden.

Donderdag vindt de laatste testdag van de DTM in de aanloop naar de seizoensstart plaats. Wel is de verwachting dat meerdere coureurs verstek laten gaan vanwege verplichtingen in de Formule E en de kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring.

DTM-test Lausitzring - Resultaat dag 2:

1. Maximilian Götz (HRT-Mercedes) 1.43.311 (81) 2. Alex Albon (AF-Corse-Ferrari) 1.43.468 (58) 3. Liam Lawson (AF-Corse-Ferrari) 1.43.651 (64) 4. Philip Ellis (Winward-Mercedes) 1.43.660 (54) 5. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1.43.667 (52) 6. Vincent Abril (HRT-Mercedes) 1.43.779 (79) 7. Arjun Maini (GetSpeed-Mercedes) 1.43.816 (86) 8. Mike Rockenfeller (Abt-Audi) 1.43.952 (91) 9. Nico Müller (Rosberg-Audi) 1.44.000 (80) 10. Gary Paffett (Mücke-Mercedes) 1.44.098 (84) 11. Daniel Juncadella (GruppeM-Mercedes) 1.44.178 (56) 12. Marco Wittmann (Walkenhorst-BMW) 1.44.820 (89) 13. Dev Gore (Rosberg-Audi) 1.44.857 (82) 14. Timo Glock (Rowe-BMW) 1.44.946 (71) 15. Sophia Floersch (Abt-Audi) 1.45.164 (79)