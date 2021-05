Götz aan kop op slotdag DTM-test, Lawson voor Albon

Donderdag vond de derde en laatste testdag op de Lausitzring plaats voordat het seizoen volgende maand in Monza van start gaat. Götz klokte in de laatste tien minuten een tijd die ruim een tiende sneller was dan Red Bull-protegé Liam Lawson. Alex Albon eindigde nipt daarachter op de derde plaats. De voormalig Formule 1-coureur was twee tienden langzamer dan Lawson, maar werkt een flink aantal ronden af. Albon reed 73 ronden terwijl Lawson met 75 rondjes de productiefste van het stil was.

De DTM-test werd grotendeels gedomineerd door Mercedes, maar op de laatste dag waren de verhoudingen iets meer in evenwicht. Philip Ellis eindigde met de Winward Mercedes op de vierde plaats, gevolgd door Arjun Maini en Lucas Auer. Voormalig Bentley-coureur Vincent Abril werd zevende in de Mercedes met Daniel Juncadella als langzaamste van de Zilverpijlen. Audi-coureurs Kelvin van der Linde, Sophia Floersch en Dev Gore sloten de rij, omdat er op de laatste dag van de test slechts elf coureurs in actie kwamen.

Mercedes-coureurs Gary Paffett, Audi-coureur Nico Müller en de BMW-teams Walkenhorst en Rowe Racing waren niet meer van de partij omdat ze dit weekend in actie komen tijdens de kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürbirgring. Lamborghini-team J3 Motorsport en McLaren-renstal JP Motorsport kwamen helemaal niet in actie tijdens de driedaagse test op de Lausitzring.

In het weekend van 18, 19 en 20 juni begint het nieuwe tijdperk van de DTM met de races in Monza. De voorlaatste ronde van het seizoen wordt in september gehouden op het TT Circuit van Assen.

DTM-test Lausitzring - Dag 3

1. Maximilian Götz (HRT-Mercedes) 1:42.744 (61)

2. Liam Lawson (AF-Corse-Ferrari) 1:42.840 (75)

3. Alex Albon (AF-Corse-Ferrari) 1:43.070 (73)

4. Philip Ellis (Winward-Mercedes) 1:43.108 (57)

5. Arjun Maini (GetSpeed-Mercedes) 1:43.118 (59)

6. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:43.180 (58)

7. Vincent Abril (HRT-Mercedes) 1:43.353 (47)

8. Daniel Juncadella (GruppeM-Mercedes) 1:43.428 (65)

9. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1:43.560 (82)

10. Sophia Floersch (Abt-Audi) 1:44.420 (77)

11. Dev Gore (Rosberg-Audi) 1:45.087 (82)