Nadat de eerste collectieve DTM-test op de Hockenheimring vorige maand al eindigde met een volledige top-zes voor Mercedes, werd dinsdag ook de eerste van drie testdagen op de Lausitzring gedomineerd door Mercedes AMG GT3’s. In wisselende weersomstandigheden was Maximilian Götz de snelste van alle coureurs. De tijd waarmee Philip Ellis tijdens de lunchpauze nog bovenaan stond werd in de middagsessie – toen de baanomstandigheden beduidend beter waren – al snel verbeterd. Arjun Maini, Götz en tweevoudig DTM-kampioen Marco Wittmann gingen al kort na de middagpauze sneller, waarna Nick Cassidy met de AF Corse Ferrari als eerste onder de 1 minuut en 45 seconden dook.

In het laatste uur van de eerste testdag gingen de tijden nog verder naar beneden. Daniel Juncadella leek de dag bovenaan de tijdenlijsten te eindigen, totdat Götz een 1.43.840 wist te noteren. De coureur van Haupt Racing was daarmee de enige die de Lauzitsring onder de 1 minuut en 44 seconden had weten af te leggen. Daniel Juncadella nam met een 1.44.160 genoegen met de tweede plek. Ellis eindigde de dag uiteindelijk als derde, voor Winward-teamgenoot Lucas Auer. Voormalig Formule 2-coureur Arjun Maini maakte op een halve seconde van Götz de volledige Mercedes top-vijf compleet.

Albon beste niet-Mercedes

De eerste niet-Mercedes in de top-tien was de Ferrari 488 GT3 van Alex Albon. De Red Bull-coureur reed zijn Ferrari in de kleuren van AlphaTauri naar een 1.44.446 en was daarmee nipt sneller dan teamgenoot Nick Cassidy, die het na de eerste testdag voor gezien houdt op de Lausitzring en afreist naar Monaco, waar dit weekend de volgende Formule E-race op het programma staat.

Snelste Audi-rijder was Kelvin van der Linde op een achtste plek, voor de zesde Mercedes in de top-tien, de Mücke Motorsport-bolide van Gary Paffett. Nico Müller maakte namens Team Rosberg Audi de top-tien compleet. Snelste BMW-rijder was uiteindelijk Marco Wittmann op een elfde plaats.

Woensdag en donderdag staan er nog twee testdagen op het programma op de Lausitzring, alvorens in juni op het Italiaanse circuit van Monza de eerste race in het nieuwe GT3-tijdperk van de Duitse raceklasse wordt verreden.