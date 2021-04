Mercedes domineert eerste DTM-test op Hockenheim

De DTM stapt dit jaar over op een nieuw reglement, waardoor er vanaf komend seizoen in de populaire Duitse raceklasse voor het eerst met GT3-bolides wordt gereden. Woensdag en donderdag stond de Hockenheimring twee dagen in het teken van de allereerste DTM-test van het nieuwe tijdperk, om de teams en coureurs te laten wennen aan het nieuwe materiaal en de Balance of Performance vast te stellen voor de start van het nieuwe seizoen.

Mercedes 1-2-3-4-5-6

Hoewel het weer met een enkele winterse bui hier en daar niet altijd voor de beste omstandigheden zorgde, kunnen de Mercedes-teams tevreden terugblikken op de eerste test: nadat woensdag Maximilian Götz met een Mercedes-AMG GT3 al bovenaan de tijdenlijsten eindigde, werden donderdag de eerste zes plaatsen allemaal bezet door Mercedes-coureurs.

Lucas Auer – het neefje van DTM-baas Gerhard Berger – eindigde de tweedaagse test bovenaan dankzij een 1.36.153. De Oostenrijker was daarmee namens het Winward-team twee honderdsten van een seconde sneller dan Vincent Abril, die de Haupt-Mercedes naar de tweede tijd stuurde. Daniel Juncadella, die dit jaar zijn rentree maakt in de Duitse raceklasse, klokte de derde tijd. Philip Ellis, die eerder op de dag nog de snelste was, eindigde de dag op twee tienden achterstand als vierde. Maximilian Götz, de snelste rijder op de eerste testdag, reed op de tweede dag de vijfde tijd. Voormalig Formule 2-coureur Arjun Maini maakte de volledige top-zes van Mercedes compleet.

Rockenfeller snelste niet-Mercedes, Albon negende

Beste niet-Mercedes was de Audi R8 LMS van Mike Rockenfeller. De DTM-kampioen van 2013 reed op een halve seconde achterstand de zevende tijd namens het team van Abt. Maximilian Buhk zorgde voor de zevende Mercedes in de top tien met een achtste tijd. De Duitser nam op de Hockenheimring de plek in van Gary Paffett, die in Rome was voor zijn reserverol in de Formule E.

Red Bull-coureur Alex Albon eindigde de test op een negende plek. In de Ferrari 488 GT3 in AlphaTauri-kleuren klokte de Thai een 1.37.012. Daarmee was hij net iets sneller dan de tijd die Kelvin van der Linde klokte in de ochtend, alvorens de Zuid-Afrikaan tijdens de lunch het stuur van zijn Audi overdroeg aan Rockenfeller.

Van de BMW’s eindigde geen enkele auto in de top tien. Tweevoudig DTM-kampioen Marco Wittmann was de snelste BMW-rijder met een twaalfde plek.

Begin mei staat er op de Lausitzring nog een driedaagse DTM-test op het programma, alvorens het seizoen op 19 en 20 juni van start gaat op het Italiaanse circuit van Monza.