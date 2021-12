DTM keert volgend jaar niet terug naar TT Circuit Assen

De DTM heeft vanaf 2019 driemaal een bezoek gebracht aan de Drentse hoofdstad. In 2020 wist Robin Frijns er voor eigen publiek te winnen, terwijl het raceweekend van dit jaar met 40.000 toeschouwers juist de best bezochte editie was. Het geeft aan dat de potentie er wel degelijk was in Assen, al komt er vooralsnog geen vervolg. Het initiële contract voor drie jaar is afgelopen en onderhandelingen over een nieuwe verbintenis zijn op niets uitgedraaid.

Het is geen geheim dat de DTM zeer tevreden was over de race in Nederland, maar LDP International – de organisator in Assen – wilde een betere deal om het evenement rendabel te houden. Er is lang gesproken, maar witte rook blijft uit. In een persbericht van de DTM-organisatie valt te lezen: “Met de publicatie van de definitieve racekalender kondigt ITR ook de vervroegde beëindiging van het contract met LDP International aan.” De woorden ‘vroegtijdige beëindiging’ klinken vreemd in de oren, des te meer doordat het vorige contract is uitgediend. Het lijkt echter te verwijzen naar de veronderstelling van de DTM dat het eerste contract onder dezelfde voorwaarden eenzijdig te verlengen viel.

De eindbalans is echter dat Nederland het volgend jaar zonder DTM-actie op eigen bodem moet stellen. “Na drie jaar hard werken met ITR hebben we besloten om het contract niet voort te zetten”, legt Lee van Dam namens de organisatie in Assen uit. “Dit is een raceweekend dat niet door het circuit zelf, maar door een externe promotor wordt georganiseerd.” Het betekent dat LDP het TT Circuit Assen moet huren en dat de kosten relatief hoog uitvallen. “Door de nog hogere kosten in coronatijd hebben we geprobeerd om opnieuw over ons contract te onderhandelen, maar we hebben geen oplossing gevonden die voor beide partijen aanvaardbaar is.”

Door het wegvallen van Assen moet de DTM het volgend jaar doen met races in Portimao, op de Lausitzring, Imola, Norisring, Nürburgring, Spa-Francorchamps, Red Bull Ring en Hockenheimring. Het seizoen begint in het weekend van 1 mei met twee krachtmetingen in de Algarve.

DTM-kalender 2022

Autódromo Internacional do Algarve (POR) 29 april - 1 mei DEKRA Lausitzring Turn 1 (GER) 20-22 mei Imola (ITA) 17-19 juni Norisring (GER) 1-3 juli Nürburgring (GER) 26-28 augustus Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) 9-11 september Red Bull Ring (AUT) 23-25 september Hockenheimring (GER) 7-9 oktober