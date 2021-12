Red Bull draait bij en blijft in 2022 actief in DTM

In het voorbije DTM-seizoen waren de twee Ferrari’s 488 GT3 van AF Corse uitgerust in de kleuren van Red Bull. Alex Albon en Liam Lawson, twee protegés van de Oostenrijkse firma, reden voor de Italiaanse formatie. Na de controversiële seizoensfinale op de Norisring, waar Lawson uit de race werd gekegeld en zo kansloos was voor de titel, was de Red Bull-top witheet. Er werd al gesproken over een vertrek uit de klasse, mede omdat Lawson komend jaar elders gaat racen. Ook Ferrari zat de seizoensfinale niet lekker. In Maranello beweerden boze tongen dat alleen Duitse fabrikanten kampioen mochten worden in de DTM.

Nu de gemoederen wat zijn bedaard en er met een frisse blik teruggekeken is op het seizoen, zijn ook de meningen wat bijgesteld. Volgens onze zusterpublicatie motorsport-total.com hebben DTM-baas Gerhard Berger en event director Frederic Elsner recentelijk gesprekken gevoerd met de top van Red Bull en Ferrari om hen ervan te overtuigen nog een jaar actief te blijven in de klasse. “De beslissing is gevallen”, meldt een bron bij Red Bull. “We nemen ook volgend jaar met Ferrari en AF Corse deel aan de DTM. En met twee auto’s: Red Bull en AlphaTauri.”

Naar verluidt heeft Berger rechtstreeks contact gehad met zowel Red Bull-baas Dieter Mateschitz als met Ferrari-president John Elkann. Elsner was op uitnodiging aanwezig bij de jaarlijkse Ferrari Finali Mondiali om daar verder te praten met het legendarische merk.

Om een herhaling van de finale van vorig jaar te voorkomen, waar Mercedes coureurs van verschillende klantenteams plaats liet maken voor de latere kampioen Maximilian Gotz, kijkt de DTM naar een verbod op teamorders. Bovendien moeten de reglementen aangepast worden zodat fabrikanten die met een beperkt aantal wagens in actie komen competitief kunnen zijn ten opzichte van rivalen met een grotere afvaardiging zoals Mercedes.

Hoogtepunten van de veelbesproken DTM-seizoensfinale: