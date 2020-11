Hervormde DTM brengt in september 2021 bezoek aan Assen

Het DTM-seizoen 2020 kreeg door de coronapandemie een heel ander aanblik. Net zoals bijna alle raceklassen werd ook de start van het DTM-seizoen uitgesteld. De openingsronde werd uiteindelijk doorgeschoven tot begin augustus en werd verreden op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps. De Belgische piste is geen regelmatige bestemming voor de moderne DTM en daar komt in 2021 ook geen verandering in. Spa staat niet meer op de planning.

De ouverture van 2021 moet daarentegen plaatsvinden nabij het Russische Sint-Petersburg, op het Igora Drive Circuit. Dat eerste raceweekend, waarvoor het format met twee sprintraces overigens volledig intact blijft, staat gepland voor 28 tot en met 30 mei. Het uitstapje naar Rusland is overigens de enige race op de voorlopige kalender die nog onder voorbehoud is.

Na die geplande opening gaat het via de befaamde omloop in Monza, de Norisring en de Lausitzring naar België. Zoals gezegd niet naar Spa, maar juist naar de inmiddels vertrouwde DTM-bestemming in Zolder. In het weekend van 8 augustus wordt de vijfde ronde van het kampioenschap verreden op Circuit Zolder, een baan die in het coronajaar 2020 nog een 'double header' mocht huisvesten. Na de krachtmeting in België kunnen de DTM-coureurs zich verheugen op een veelbelovend raceweekend op de legendarische Nürburgring Nordschleife.

Promotor Assen: "Concept voor 2021 moet aantrekkelijk genoeg zijn"

Via de Red Bull Ring strijkt het circus dan van 17 tot en met 19 september in de Drentse hoofdstad Assen neer. De organisator aldaar, LDP International, heeft een driejarig contract met de Duitse merkenklasse waarvan 2021 het laatste jaar is. De aanwezigheid van Assen op de gepresenteerde kalender is dus niet verrassend, al liet promotor Lee van Dam eerder al wel aan Motorsport.com weten dat het nieuwe concept van Gerhard Berger 'aantrekkelijk genoeg' moest zijn. "De DTM is en blijft natuurlijk een sterke naam, maar het was in de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk. In 2020 hebben we het ondanks alle omstandigheden zo goed mogelijk neergezet, maar het concept voor 2021 moet wel goed zijn."

"Dat geldt ook voor het bijprogramma, zo hadden we in 2019 nog de Boss GP en de W Series met Beitske Visser. Dat maakte het ook tot een succes", vervolgt Van Dam. De invulling van dat laatste aspect blijft nog even afwachten, al is met deze bevestiging vanuit de DTM al wel bekend dat Assen in 2021 nog van de partij is. Het TT Circuit Assen zal meer precies het decor vormen van het voorlaatste DTM-raceweekend. Het seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten op de Hockenheimring. Die finale staat volgend jaar voor het eerste weekend van oktober gepland.

