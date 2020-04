BMW ziet DTM-test voor Wickens wel zitten

Wickens, die na een zware IndyCar-crash verlamd raakte aan beide benen en nog steeds revalideert om te kunnen stappen, liet eerder aan Motorsport.com weten dat hij graag de BMW DTM-wagen zou testen waarmee Alex Zanardi in 2019 deelnam aan een DTM-race in Misano.

De Canadees is niet alleen fysiek aan het herstellen, maar wil ondertussen ook weer aan het stuur kruipen. In de IndyCar-weekend van Toronto in juni 2019 mocht hij al een paraderonde afleggen met een aangepaste Acura. Nu wil hij ook met handbesturing gaan racen. Daarbij is de DTM-wagen van Zanardi een logische volgende stap. De Italiaan verloor in 2001 beide benen bij een crash op de Lausitzring en racet sindsdien met handbesturing in onder meer het WTCC.

Een vijfde plaats van Zanardi in een gelegenheidsrace in de DTM inspireerde Wickens, die zelf ook jarenlang voor Mercedes in het Duitse kampioenschap racete alvorens in 2018 de overstap te maken naar de IndyCar. BMW Motorsport-chef Jens Marquardt voelt wel wat voor het idee om Wickens een test te geven, al zat dat door het coronavirus natuurlijk nog niet voor binnenkort zijn. "We zijn eerst en vooral heel vereerd dat Robert Wickens een van onze auto's wil besturen", vertelde Marquardt aan Motorsport.com.

"We kennen Robert goed, enerzijds van zijn tijd in de Formule BMW en anderzijds van zijn jaren in de DTM. Om voor de hand liggende redenen is autosport nu natuurlijk niet mogelijk. Er zijn nu belangrijkere dingen. Het staat momentele dus niet op de agenda. Maar de BMW-familie blijft wel de vingers kruisen voor het herstel van Robert."

Wickens probeert ondertussen ook via simraces te oefenenen met handbesturing. Zo liet hij door het bedrijf van ex-coureur Max Papis een speciaal stuur bouwen om mee te kunnen doen aan de officiële IndyCar-races op iRacing. Omdat zijn stuur niet tijdig werd geleverd moest hij de eerste race op Watkins Glen, die werd gewonnen door Sage Karam, aan zich voorbij laten gaan. Hij hoopt er de volgende keer wel bij te zijn."