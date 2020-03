Wickens heeft interesse in test met DTM-wagen Zanardi

Wickens was in 2018 bezig met een veelbelovend debuutseizoen in de IndyCar Series tot hij bij een verschrikkelijke crash op het circuit van Pocono zwaargewond raakte. De coureur liep daarbij een waslijst aan blessures op, maar schade aan zijn ruggengraat zorgde voor verlamming van zijn onderlichaam. Wickens heeft de autosportwereld meermaals versteld doen staan met beelden van zijn revalidatie en verkent nu de mogelijkheden om terug te keren in de autosport. Hij is als rijdersadviseur verbonden aan het Arrow McLaren SP-team en heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een geschikt stuur.

“We hebben een heel aantal prototype stuurtjes gemaakt”, legde Wickens uit. “We hebben 3D-prints gemaakt van concepten om te kijken wat ik nodig heb. Wat dat betreft gaan we vooruit. Het gaat natuurlijk niet zo snel als ik had gehoopt, ik had in 2020 eigenlijk weer in een IndyCar willen zitten. Maar het kost ook een paar maanden om een geschikte wagen voor mij op de baan te krijgen.”

Het eerstvolgende doel voor Wickens is om een bestaande wagen met handbesturing tot zijn beschikking te krijgen. Die kan hij dan als startpunt gebruiken voordat hij de aanpassingen maakt die nodig zijn. Hij wekte de suggestie dat de DTM-wagen van Alex Zanardi, waarmee hij in 2018 als gastrijder uitkwam in Misano, geschikt zou zijn voor zo’n optie. Wickens is zelf een gerenommeerd DTM-coureur, hij reed meerdere jaren in het kampioenschap en in 2016 eindigde hij nog op de vierde plaats met Mercedes.

“Mijn volgende stap is om een racewagen te besturen”, voegde Wickens toe. “Ik zou het liefste met Jens Marquardt van BMW in gesprek gaan en vragen of hij mij in de DTM-wagen van Alex Zanardi zou willen laten rijden, of de GTLM M8 waarmee Alex reed in Daytona. Dan zou ik kunnen zien hoe de handbesturing moet werken. Dat is op dit moment een hypothese in mijn hoofd, maar er zijn miljoenen scenario’s die ik in m’n hoofd heb. Maar uiteindelijk moet je vooral iets doen zodat je weet wat je nodig hebt. Hoewel ik met de engineers en ontwerpers van Arrow McLaren SP werk en verschillende concepten heb liggen, moet je toch eerst een theorie kunnen bevestigen voordat je ermee verder gaat.”

Met medewerking van Jack Benyon