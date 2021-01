Twee op rij voor Al-Attiyah, Ten Brinke in de problemen na crash

Toyota Gazoo-coureur Henk Lategan uit Zuid-Afrika was op bepaalde tussenpunten nog de snelste, maar uiteindelijk was teamgenoot Al-Attiyah toch de baas in de derde etappe rond Wadi Ad-Dawasir. Na 403 kilometer klokte Al-Attiyah uit met een voorsprong van 2.27 minuten op Lategan. Stephane Peterhansel kon het tempo aardig volgen. Hij gaf door een lekke band vroeg in de proef wat tijd toe, maar beperkte de schade tot 4.05 minuten.

WRC-legende Sebastien Loeb verscheen als vierde aan de finish, maar van achteruit doken er nog wat andere coureurs onder de tijd van de Fransman. Yasir Seaidan bracht zijn Century met de vierde tijd aan de finish, Khalid Al-Qassimi klokte de vijfde tijd. Voor Loeb resteerde de zesde tijd, toch een aardige prestatie met de nieuwe bolide van Prodrive. Martin Prokop kwam als zevende aan de eindstreep met een achterstand van 13.42 minuten. Mathieu Serradori werd achtste voor Wei Han uit China en Cyril Despres (Peugeot) op de tiende plaats.

De crux in de derde etappe zat zo rond kilometer 150. Carlos Sainz was de eerste die daar veel tijd verspeelde. De Spanjaard was op een gegeven moment meer dan twee kilometer van de ideale route verwijderd en dat betekende duur tijdverlies. Bij het eerstvolgende meetpunt bedroeg de achterstand 31.50 minuten. Sainz was echter niet de enige die daar het spoor bijster was. Ook Yazeed Al-Rajhi verspeelde daar tijd, evenals enkele andere top-tien klanten bij de auto’s. Al-Rajhi verloor verderop trouwens helemaal de aansluiting met de top. Hij verspeelde veertig minuten, de reden van het tijdverlies is nog onbekend.

Grote problemen voor Ten Brinke

Bernhard ten Brinke kwam vlekkeloos door dat deel van de etappe, maar voor de man uit Zeddam ging het in de laatste kilometers alsnog mis. Ten Brinke lag bij het voorlaatste tussenpunt op de vierde plaats, maar op de livetracking was te zien dat hij enige tijd stil heeft gestaan. Op Twitter bevestigde Ten Brinke dat hij inderdaad op 40 kilometer van de finish gecrasht is. Hoe slecht de wagen er precies aan toe is, werd niet duidelijk. Wel liet Ten Brinke weten dat hij en zijn navigator Tom Colsoul ongedeerd gebleven zijn.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag derde etappe Dakar 2021 - auto's

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 301 N. Al Attiyah Toyota 3h17:39 2 332 H. Lategan Toyota +2:27 3 302 S. Peterhansel MINI +4:05 4 316 Y. Seaidan Century CR6 +7:09 5 310 K. Al Qassimi Peugeot +12:31 6 305 S. Loeb BRX T1 +13:14 7 312 M. Prokop Ford +13:42 8 308 M. Serradori Century CR6 +16:05 9 318 W. Han SMG +17:49 10 314 C. Despres Peugeot +19:05

Klassement na derde etappe Dakar 2021 - auto's