Viazovich doet met etappezege iets terug tegen Kamaz-dominantie

Viazovich werd in de eerste helft van de etappe constant opgehouden door Airat Mardeev, die de teamorders van Kamaz in eerste instantie perfect uitvoerde. Daardoor kon Sotnikov afstand nemen. Toen Mardeev zich in de tweede helft van de etappe verslikte en tijd verloor, kon Viazovich erlangs en zette hij aan. Met een imposant tweede deel van de etappe eiste hij de dagzege op bij de trucks. Sotnikov eindigde op de tweede plaats, achttien seconden achter Viazovich. De Kamaz-rijder staat daardoor nog altijd aan de leiding in het klassement.

Anton Shibalov eindigde op de derde plaats, voor Martin Macik. De derde Kamaz van Andrey Karginov, die in het klassement al min of meer uitgespeeld is, eindigde op de vijfde plaats. Aliaksei Vishneuski werd zevende, voor Ales Loprais en Mardeev. Voormalig quadrijder Ignacio Casale bereikte in zijn Tatra als negende de finish. Hij was Martin van den Brink daarmee iets te snel af, de kopman van Mammoet Rallysport werd tiende.

Nederland is inmiddels een derde van de deelnemers bij de trucks kwijt. Maandag viel Gert Huzink al uit en moest Alexander Koot in de duinen overnachten. Maandag kwam Maurik van den Heuvel daarbij. De Scania-coureur duikelde voorover van een duin en de schade aan de vrachtwagen was niet gering. Het team bevestigde niet veel later dat de truck niet meer gemaakt kan worden. William de Groot en een Spaanse deelnemer hebben geholpen om de truck weer op de wielen te krijgen.

