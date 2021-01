Van den Heuvel en crew ongedeerd na zware crash in derde etappe

Van den Heuvel was sterk onderweg in de derde etappe toen het noodlot kort na het derde tussenpunt toesloeg. Het team heeft via de telefoon met de coureur gesproken en hij verklaarde: "De Dakar is voorbij, de truck is total loss. Gelukkig hebben wij alle drie niets. We zaten net lekker in de race en we zagen Martin van den Brink in de verte rijden. Dus wij gingen daar natuurlijk achteraan... We pakten daarna een duin iets teveel naar rechts en kwamen op een punt terecht. Vervolgens werden we zo'n 20 meter gelanceerd! We kwamen op onze neus terecht en zijn over de kop gegaan. Vervolgens klapte er ook nog een Jeep achterop ons. Wat een ellende..."

Van den Heuvel noteerde even voor de crash de zevende tijd op het tweede tussenpunt. Het is voor de tweede keer in zijn carrière dat Van den Heuvel de finish van de Dakar niet haalt. In 2015 eindigde het avontuur ook vroegtijdig. Afgelopen jaar liet Dakar Speed de zwaarste rally ter wereld links liggen om aan een nieuwe truck te werken. De International (Scania) werd voor zover mogelijk getest voor de start van de Dakar en de snelheid zat er tot het moment van de crash aardig in.

Samen met Van den Heuvel zijn er al drie Nederlandse trucks uitgevallen. Gert Huzink moest gisteren opgeven toen de motor van de Renault kapotging. Alexander Koot bracht de afgelopen nacht door in de duinen. Zij verloren maandag veel tijd door een reparatie van de stuurcilinder en moesten in het donker door het restant van de proef. Toen ze bijna over de kop gingen, besloot de waterdrager van het Dust Warriors Rally Team dat het genoeg was geweest. Koot en zijn crew proberen vandaag bij daglicht het bivak te bereiken, maar de Dakar is ook voor hen hoogstwaarschijnlijk voorbij.