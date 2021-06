Van den Brink stapt tijdens Dakar 2022 in bij Team De Rooy

Het nieuws werd dinsdag bevestigd door de 19-jarige Van den Brink, die eerder al stage liep in de werkplaats van De Rooy. “Ik heb al een lange tijd contact met het team van De Rooy”, zei Van den Brink. “Het is een heel traject geweest. Ik ben een lange periode iedere week in Son geweest om de auto te leren kennen en dan vooral de techniek van de Iveco. Op die manier leerden we elkaar goed kennen en daar is de overeenkomst voor de komende Dakar, met een optie voor 2023, uiteindelijk uitgekomen. Iveco wil graag jonge mensen bij het team en daar ben ik heel blij mee.”

De Rooy is van plan om volgend jaar met vier rijders aan de start te komen in de Dakar Rally. Wie dat zijn is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Van den Brink als snelle assistentie zal fungeren. Die rol vervulde hij afgelopen jaar bij zijn debuut als coureur ook voor zijn vader Martin van den Brink. Voordat het contract bij Team De Rooy ingaat, komt Van den Brink nog uit in de Silk Way Rally, die op 1 juli begint in Rusland. Ook Van den Brink senior staat dan weer aan de start.

Team de Rooy liet de afgelopen editie van de Dakar in Saudi-Arabië schieten vanwege de coronacrisis. Wel sprak kopman Gerard de Rooy eerder dit jaar de intentie uit om weer aan de start te komen in de Dakar. Team De Rooy heeft ook aangegeven interesse te hebben in deelname in de Dakar Classic. De opbouw van de dubbelkop, waar Jan de Rooy in 1984 mee reed tijdens de Dakar, is inmiddels in volle gang.