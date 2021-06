Jarenlang hebben de FIA en Amaury Sport Organisation (ASO) gewerkt aan het opzetten van een kampioenschap waarin de Dakar Rally het pronkstuk vormt. Nu komt dat kampioenschap er ook, want in 2022 wordt het WK Cross-Country voor het eerst georganiseerd. De ASO is voor de eerste vijf jaar benoemd tot promotor van de reeks wedstrijden, die in het eerste jaar naast Dakar als openingswedstrijd nog vier races gaat tellen. Welke wedstrijden dat zijn, wordt in de komende maanden aangekondigd. Het WK Cross-Country wordt het zevende wereldkampioenschap van de FIA, na de Formule 1, Formule E, het WRC, WEC, Rallycross en Karting.

De oprichting van het WK Cross-Country werd afgelopen winter het meest intensief besproken door de ASO en de FIA, zo heeft Motorsport.com vernomen. Vorige week stemde de FIA World Motor Sport Council over het kampioenschap en dat heeft tot de definitieve oprichting geleid. “Ik ben opgelucht met de uitkomst van lange en vruchtbare discussies met de ASO, dat de promotor wordt van het FIA WK Cross-Country, met op de kalender ook de fameuze Dakar Rally”, zei FIA-president Jean Todt in een verklaring waarin de oprichting werd aangekondigd.

De Dakar-voertuigen worden traditioneel ingedeeld in verschillende categorieën. Daarvan zijn de categorieën T1, T2, T3 en T4 meteen onderdeel van het wereldkampioenschap. Voor de categorie T5, de prototype trucks, werkt de FIA aan een regel zodat in 2022 zoveel mogelijk deelnemers onderdeel worden van het wereldkampioenschap. In het kampioenschap worden wereldtitels verdeeld voor rijders, co-rijders en fabrikanten. Op andere fronten zijn ook titels te verdelen, maar die krijgen niet het predicaat wereldtitel.

De oprichting van het WK Cross-Country is goed nieuws voor de discipline, die volgens ASO CEO Yann Le Moënner een fundamentele transformatie ondergaat. “De ASO is als exclusieve promotor trots om de Dakar Rally in de kalender van het wereldkampioenschap te integreren. We gaan de evenementen zo promoten dat de technische expertise van de aan deze extreme rally’s deelnemende autofabrikanten beter uitgelicht worden. Het kampioenschap vergezelt hen in de progressieve transitie naar alternatieve energie, waarbij de FIA categorieën en classificaties voor deze nieuwe technologieën in de technische reglementen integreert.”