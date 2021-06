Price nog minimaal twee jaar met KTM naar Dakar Rally

Price begint daarmee alweer aan zijn zevende seizoen bij het fabrieksteam van KTM, een van de grootmachten in de rallysport. Samen met KTM haalde de 33-jarige coureur uit Australië zijn grootste successen. Hij eindigde bij zijn debuut in de Dakar gelijk op de derde plaats, een jaar later won hij de 2016-editie. In 2019 maakte Price opnieuw een ijzersterke indruk en ging hij voor de tweede keer met de eindzege aan de haal. In de edities dat Price de finish haalde, eindigde hij nooit lager dan de derde plaats. In totaal heeft hij veertien etappes op zijn naam geschreven.

Tijdens de meest recente editie van de Dakar Rally kwam Price sterk voor de dag met twee etappezeges. Hij reed een deel van de marathonetappe met een zwaar beschadigd wiel, maar haalde de finish. In de negende etappe moest hij vervolgens opgeven na een crash, waarbij hij zijn schouder en arm blesseerde. Hoewel Price nog niet helemaal hersteld is van die blessure, is hij klaar om weer op de 450 Rally van KTM te stappen: “Ik ben zeer gelukkig met het nieuwe contract bij KTM. Dit team is als een familie voor me, hopelijk kan ik het vertrouwen in de komende twee jaar uitbetalen met wat mooie overwinningen. Het herstel van mijn blessure verloopt voorspoedig. Er traden wat complicaties op waardoor ik drie keer onder het mes moest, maar inmiddels gaat het beter. Ik ben inmiddels 60 tot 70 procent hersteld, dus het duurt niet lang voordat ik weer helemaal fit ben.”

KTM was lange tijd niet te kloppen in de Dakar Rally, maar de afgelopen twee edities werden gewonnen door Honda. Ricky Brabec schreef de eerste editie in Saudi-Arabië op zijn naam, dit jaar pakte Kevin Benavides de eindzege in de wedstrijd. Hij stapte daarna over naar het KTM-fabrieksteam. Ook Sam Sunderland en Matthias Walkner zijn komend jaar weer onderdeel van het team.