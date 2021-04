Dakar-winnaar Benavides ruilt Honda in voor KTM

Benavides werd in januari pas de tweede Argentijnse winnaar van de Dakar Rally, nadat hij in Saudi-Arabië titelverdediger en teamgenoot Ricky Brabec wist voor te blijven en zo de legendarische woestijnrally op zijn naam schreef bij de motoren. De zege bij de tweewielers ging daardoor voor het tweede jaar op rij naar Honda, waar de 32-jarige Benavides al sinds 2015 voor actief was. Begin 2016 maakte hij voor het Japanse merk zijn Dakar-debuut. Hij eindigde meteen op een knappe vierde plek, alvorens hij een jaar later tweede werd.

Ondanks het succes met Honda heeft Benavides besloten om per direct de overstap te maken naar concurrent KTM, dat sinds de eeuwwisseling achttien keer de Dakar heeft weten te winnen, maar in 2020 een succesvolle reeks beëindigd zag worden door Honda-rijder Ricky Brabec. Benavides zal de rest van het WK Cross Country-seizoen gaan rijden op de KTM 450 Rally, alvorens hij er in januari zijn Dakar-titel mee wil gaan verdedigen. Zijn eerste wedstrijd in dienst van het Oostenrijkse merk wordt waarschijnlijk de Rally van Kazachstan, begin juni.

Droom gaat in vervulling

“Als Dakar-winnaar markeert deze overstap een belangrijk nieuw hoofdstuk in mijn carrière” vertelt Benavides, wiens jongere broertje Luciano uitkomt voor KTM’s zusterteam Husqvarna. “Ik ben altijd al fan geweest van de motoren van KTM, Red Bull en hoe het team is georganiseerd. Ik geloof echt dat dit de beste keuze is om verder te komen in mijn loopbaan en in de toekomst voor meer Dakar-zeges en wereldtitels te kunnen vechten.”

“Het doel voor dit jaar is om zo snel mogelijk gewend te raken aan de motor en alle mensen in het team te leren kennen, zodat ik me er snel comfortabel voel en me kan gaan concentreren op het rijden. Volgend jaar is het verdedigen van mijn Dakar-zege natuurlijk het ultieme doel. Om nu de overstap te kunnen maken naar het Red Bull KTM-fabrieksteam is echt een droom en een eer. Ik ben ze echt dankbaar voor deze kans en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.”

VIDEO: Benavides wint de Dakar Rally bij de motoren