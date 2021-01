Dakar-legende Hubert Auriol (68) overleden

Auriol was vanaf het prille begin gegrepen door het Dakar-virus. Al tijdens de eerste editie in 1979 stond de Fransman aan de start. Hij deed dat met een Yamaha en eindigde in dat eerste jaar op de twaalfde plaats. Auriol, die de bijnaam 'De Afrikaan' kreeg, reed de jaren daarna in dienst van BMW Frankrijk en dat legde hem geen windeieren. In 1980 won hij voor het eerst een etappe, in 1981 en 1983 pakte hij de eindzege in het legendarische evenement.

Hubert Auriol, BMW tijdens de Dakar Rally van 1986.

In 1987 besloot Auriol te stoppen als motorrijder nadat hij in de Dakar van dat jaar zijn beide enkels brak. Dat gebeurde in de voorlaatste etappe naar Saint-Louis terwijl hij nog met Cyril Neveu vocht om de eindoverwinning. Hij bereikte de finish, maar greep naast de eindzege. Een jaar later keerde hij terug, maar ditmaal op vier wielen. Na enkele edities zonder succes won Auriol in 1992 met Mitsubishi. Hij deed dat samen met navigator Philippe Monnet. Auriol werd daarmee de eerste coureur die de Dakar op zowel twee als vier wielen won.

Na zijn actieve carrière als coureur ging Auriol aan de slag bij de ASO, de organisatie achter de Dakar Rally. Vanaf 1995 stond hij aan het roer van de Dakar Rally. Dat deed hij maar liefst negen jaar. Na een conflict met de ASO vertrok hij en stortte hij zich op het organiseren van andere evenementen. Zo was hij betrokken bij de organisatie van Heroes Legend en was hij een van de grondleggers van de Africa Eco Race.

Vorig jaar keerde Auriol nog terug in de Dakar Rally als ambassadeur van de deelnemers in het kistklassement. Zondag overleed Auriol op 68-jarige leeftijd aan acute hartproblemen, zo liet zijn familie aan AFP weten.