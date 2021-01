Cornejo na etappewinst steviger aan kop bij motoren Dakar 2021

Cornejo moest maandag als tweede beginnen aan de proef, maar kwam desondanks heel sterk weg. In de eerste 225 kilometer van de dag was Toby Price van KTM de snelste, maar de Australiër deed een tandje terug met nog zo’n 70 kilometer te gaan. Daardoor lag de weg open voor Cornejo, die voor de derde keer een etappe won in de Dakar. In het klassement verstevigde hij zijn leidende positie. Hij heeft nu een voorsprong van 1.06 minuut op Price.

Diezelfde Price mocht overigens niet ontevreden zijn nadat hij zondag met een beschadigde band arriveerde in het marathonbivak. Omdat het wisselen van een band niet toegestaan is, werd de band provisorisch met tie-wraps bij elkaar gehouden. Het was maandag billenknijpen voor de sympathieke Australiër. Het viel uiteindelijk behoorlijk mee. Price had de snelheid aardig te pakken en kwam als tweede aan de meet, hij eindigde nog net voor Ricky Brabec en teamgenoot Sam Sunderland.

Uit de tweede lijn waren Honda-rijders Kevin Benavides en Joan Barreda weer rap onderweg. Ze kwamen echter niet tot de toptijd van Cornejo, die de dagzege pakte. Benavides werd vijfde op ruim vijf minuten, Barreda zat daar kort achter op de zesde plaats. De motorfiets van Daniel Sanders moest in het marathonbivak ook opgelapt worden, hij bleef op de zevende plaats steken. BAS Dakar-coureur Skyler Howes eindigde op 6.53 minuten als achtste, Lorenzo Santolino en Adrien van Beveren maakten de top-tien compleet.

De Dakar Rally is voorbij voor HT Rally Raid-rijder Xavier de Soultrait. De Fransman ging in de eerste week nog even aan de leiding in het klassement en bezette voor de start van de achtste etappe de vierde plaats. Maandag kwam hij na 267 kilometer zwaar ten val. In een kort statement maakte de organisatie bekend dat De Soultrait niet buiten bewustzijn is geweest, maar dat hij per helikopter overgebracht is naar het ziekenhuis van Tabuk. Daar zal hij verder onderzocht worden.

Een andere noemenswaardige uitvaller in de achtste etappe was Franco Caimi van Yamaha. Hij viel gedurende de proef stil met motorische problemen en heeft forfait moeten geven.

