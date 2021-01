Sotnikov vergroot voorsprong, Van den Brink zevende in Dakar 2021

Van de eerste zeven etappes in de Dakar Rally heeft Kamaz er zes gewonnen. Zondag was geen uitzondering. De drie snelste mannen van het Russische merk reden een groot deel van de dag aan kop. Anton Shibalov was in de openingsfase nog even de snelste, maar daarna nam Sotnikov het commando weer over. Aan de finish had hij een voorsprong van ruim drie minuten op Airat Mardeev, die tweede werd. Shibalov viel terug naar de derde plaats en gaf 8.22 minuten toe. Aliaksei Vishneuski zorgde met zijn MAZ voor stijlbreuk, hij werd vierde voor Andrey Karginov.

Achter Ales Loprais eindigde Martin van den Brink als beste Nederlander op de zevende plaats. Hij eindigde voor Martin Macik, die weer aardig wat tijd verloor. De andere snelle Nederlanders, Pascal de Baar en Gert Huzink, verloren veel tijd. De Baar stond halverwege de proef met technische problemen stil en verloor meer dan een uur. Hij is inmiddels wel weer onderweg, maar moet nog een flink deel van de etappe afwerken. Gert Huzink kwam rond kilometer 320 van de proef stil te staan. Huzink had even daarvoor de zesde tijd geklokt bij WP9. Ook hij is op dit moment nog niet aan de finish.

William van Groningen doet in het Experience-klassement mee. De debutant verleende assistentie aan De Baar en is nog altijd onderweg. Ook William de Groot zou problemen gehad hebben. In het eerste deel van de proef viel hij stil. Inmiddels is De Groot weer onderweg, maar zijn achterstand bedraagt nu al meer dan drie uur na 148 kilometer.

