Nikolaev luistert Dakar-rentree op met snelste tijd in proloog

Nadat de 2022-editie van de Dakar Rally eerder op de dag al van start was gegaan voor de motoren en de auto’s, was het om 14.24 uur lokale tijd ook de beurt aan de deelnemers in het vrachtwagenklassement. Titelverdediger Dmitry Sotnikov mocht met zijn Kamaz als eerste van de 56 trucks beginnen aan de proloog van 18,8 kilometer. De Rus had er 13 minuten en 8 seconden voor nodig, maar dat bleek net niet genoeg voor de eerste plek in de uitslag. Die ging namelijk naar zijn stalgenoot Eduard Nikolaev, die deze Dakar na een jaartje afwezigheid weer terug achter het stuur van een Kamaz is gekropen. De viervoudig Dakar-winnaar was aan de finish zeven tellen sneller dan zijn landgenoot.

Waar Nikolaev en Sotnikov deze Dakar rijden met een gloednieuwe Kamaz-truck, moeten stalgenoten Andrey Karginov en Anton Shibalov het nog stellen met de vorige versie van de Kamaz. Het weerhield beide coureurs er echter niet van om er in de proloog meteen een Kamaz 1-2-3-4 van te maken. Karginov, de nummer twee van de afgelopen twee Dakar-edities, klokte de derde tijd op vijftien seconden achterstand. Shibalov, de enige Kamaz-rijder die nog geen Dakar-eindzege achter zijn naam heeft staan, reed op 24 tellen achterstand de vierde tijd.

Huzink beste Nederlander

Achter het Kamaz-geweld was Ignacio Casale ‘best of the rest’ in zijn Tatra. Gert Huzink was nipt de snelste Nederlander. Met zijn hybride Renault-truck klokte hij namens het team van Riwald de zesde tijd. Huzink was drie tellen sneller dan Janus van Kasteren, die daarmee namens Team De Rooy de snelste van de Iveco’s was. Ook Martin van den Brink en Pascal de Baar eindigden bij de beste tien.

Ondanks de relatief korte afstand bleek het parcours van de proloog nog best verraderlijk. Albert Llovera, die in 2020 al eens voor Team De Rooy de Dakar Rally reed, kwam namelijk meteen in de problemen. De Andorrees, die vanaf zijn middel is verlamd, ging tijdens de proloog in de fout, waarna zijn Iveco op een zij kwam te liggen. De voormalig alpineskiër zal moeten wachten op assistentie en hopen dat de schade meevalt.

Zondag staat de eerste serieuze etappe van Dakar 2022 op het programma. Dan staat de Dakar-deelnemers nabij Ha’il een etappe van 515 kilometer te wachten, waarvan er 334 getimed zullen zijn.